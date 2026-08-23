خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۷ زمان مطالعه: 6 دقیقه ★ — (۰)
مدیریت مصرف، راهکار عبور از ناترازی گاز در زمستان است
سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصل سرد سال و کاهش بخشی از ظرفیت تولید کشور، گفت: مدیریت مصرف، تقویت زیرساخت ها و افزایش تاب آوری شبکه از مهم ترین برنامه های این شرکت برای عبور بدون دغدغه از زمستان پیش رو است.
به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: با آغاز فصل سرما و فعال شدن بخش گرمایشی، مصرف گاز به شکل قابل توجهی افزایش می یابد و در برخی روزهای زمستان، مصرف بخش گرمایشی کشور به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب می رسد.
وی افزود: آسیب دیدگی تعدادی از پالایشگاه های کشور در جریان جنگ و از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید، فشار مضاعفی بر شبکه گاز وارد کرده است و بازگرداندن این ظرفیت نیز نیازمند زمان است؛ بنابراین لازم است در کنار تلاش های وزارت نفت برای احیای ظرفیت های از دست رفته، مدیریت مصرف نیز با جدیت دنبال شود.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان تاکید کرد: برای عبور موفق از زمستان، مجموعه ای از اقدامات در حوزه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، بهینه سازی مصرف و تقویت زیرساخت ها در دستور کار قرار گرفته است و رسانه ها در این زمینه نقش مهمی دارند.
فعله گری از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی صحیح و امیدآفرین، اهمیت صرفه جویی و مصرف بهینه گاز را برای مردم تبیین کنند و افزود: در صورت بروز مشکل در هر نقطه از شبکه، ممکن است بخشی از مشترکان از مدار مصرف خارج شوند، بنابراین همراهی مردم برای مدیریت مصرف، نقش مستقیمی در پایداری شبکه دارد.
وی گفت: شرکت گاز کردستان در کنار برنامه های رسانه ای و فرهنگی، اجرای طرح های آموزشی در مدارس، مساجد و محافل عمومی و طرح «سفیران انرژی» را نیز دنبال می کند تا دانش آموزان، معلمان و سایر اقشار جامعه با اهمیت مصرف بهینه انرژی آشنا شوند.
تقویت زیرساخت های گازرسانی در کردستان
مدیرعامل شرکت گاز کردستان از اجرای برنامه های متعدد برای افزایش تاب آوری شبکه گاز استان خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته تحلیل کاملی از شبکه های گازرسانی شهری و روستایی انجام و نقاط ضعف شبکه و تاسیسات شناسایی شد و بر اساس آن، مجوزها و اعتبارات لازم برای افزایش ظرفیت خطوط و ایستگاه ها پیش بینی شده است.
فعله گری ادامه داد: با وجود محدودیت های بودجه ای، تلاش شده منابع مالی مورد نیاز برای تقویت زیرساخت های گازرسانی استان تامین شود تا ظرفیت شبکه متناسب با نیاز مشترکان افزایش یابد.
وی با اشاره به آسیب دیدن ایستگاه گاز کامیاران در جریان جنگ گفت: این ایستگاه در روزهای نخست جنگ مورد اصابت قرار گرفت و به طور کامل از مدار خارج شد، اما کارکنان شرکت گاز همان شب با وجود شرایط سخت و خطرات ناشی از حملات، در کمتر از ۱۲ ساعت شبکه گاز شهرستان را مجدد برقرار کردند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: پس از راه اندازی موقت، عملیات بازسازی ایستگاه جدید کامیاران آغاز شد و اکنون ایستگاه جدید با ظرفیت بالاتر در حال احداث است.
وی هزینه اجرای این پروژه را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش می شود عملیات تکمیل ایستگاه جدید کامیاران پیش از آغاز فصل سرد به پایان برسد و این ایستگاه با ظرفیت جدید وارد مدار شود.
اجرای طرح های جدید برای مناطق سردسیر
فعله گری همچنین از اجرای طرح های تقویت گازرسانی در مناطق سردسیر استان خبر داد و اظهار کرد: شهرستان های زرینه و سقز از مناطقی هستند که در فصل زمستان با افزایش مصرف و احتمال افت فشار مواجه اند و برای جلوگیری از بروز مشکل، اقدامات زیرساختی ویژه ای در این مناطق در حال اجراست.
وی گفت: در منطقه زرینه، از خط سراسری ۵۶ که از جنوب کشور به سمت شمال غرب امتداد دارد، انشعاب جدیدی گرفته شده و احداث ایستگاه اصلی در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: با بهره برداری از این طرح، شهر زرینه و روستاهای محدوده شهرستان سقز از ظرفیت جدید گازرسانی برخوردار خواهند شد و بخشی از نگرانی های مربوط به افت فشار در این مناطق کاهش می یابد.
فعله گری ادامه داد: در سقز نیز اقدامات مشابهی برای افزایش ظرفیت گازرسانی در حال انجام است و در کنار افزایش ظرفیت ایستگاه ها، توسعه خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت ها نیز ضروری است.
وی از طراحی و اجرای حدود ۸۲ کیلومتر خط گاز در سایزهای مختلف خبر داد و گفت: این طرح ها با هدف افزایش تاب آوری شبکه و انتقال مناسب گاز از ایستگاه های تقویت شده به شهرها و روستاها در حال اجراست.
اصلاح موتورخانه بیش از سه هزار واحد
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اهمیت بهینه سازی مصرف گفت: طی دو تا سه سال گذشته، بیش از سه هزار و ۲۸۵ واحد موتورخانه در ادارات، موسسات آموزشی، مجتمع های مسکونی و تجاری استان به صورت رایگان اصلاح شده است.
وی افزود: تنظیم تجهیزات و اصلاح برخی تاسیسات موتورخانه ها از جمله اقداماتی است که می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز داشته باشد و این طرح امسال نیز ادامه خواهد داشت.
فعله گری هوشمندسازی موتورخانه ها را از دیگر برنامه های شرکت گاز عنوان کرد و گفت: سیستم های هوشمند امکان کنترل و زمان بندی مصرف را بر اساس دمای محیط، دمای بیرون و شرایط داخلی ساختمان فراهم می کنند و اجرای این طرح از سال گذشته در استان آغاز شده است.
وی همچنین از برنامه تامین و جایگزینی بخاری های کم مصرف با راندمان بالاتر خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش مصرف گاز در منازل و برخی اماکن اجرا می شود و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و برخی مراکز دولتی در اولویت قرار دارند.
دمای رفاه ۱۸ تا ۲۰ درجه رعایت شود
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با تاکید بر نقش سبک زندگی در مدیریت مصرف انرژی گفت: اصلاح الگوی مصرف در منازل، استفاده مناسب از پوشش ساختمان و پنجره ها و تنظیم دمای محیط از اقداماتی است که می تواند مصرف گاز را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
فعله گری توصیه کرد مشترکان دمای رفاه ساختمان را در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنند و افزود: رعایت همین نکات ساده می تواند به پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال کمک کند.
۸۱ درصد مشترکان کردستان در دو پله نخست مصرف گاز قرار دارند
وی درباره تعرفه های جدید گاز نیز گفت: تعرفه گاز به صورت چهارپله ای محاسبه می شود و حدود ۸۱ درصد مشترکان شرکت گاز کردستان در پله های اول و دوم قرار دارند که نشان دهنده رعایت الگوی مصرف از سوی بخش عمده مشترکان استان است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: حدود ۱۹ درصد مشترکان در پله های سوم و چهارم قرار دارند و مشترکان پرمصرف در پله چهارم، هزینه بیشتری بابت مصرف گاز پرداخت می کنند.
فعله گری با اشاره به اجرای طرح پایش مشترکان پرمصرف اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۵ هزار موردی که برای بررسی مشترکان پرمصرف شناسایی شده بود، تاکنون حدود ۱۲ هزار مورد بازدید شده است.
وی یکی از دلایل افزایش غیرمتعارف مصرف را استفاده چند واحد مسکونی از انشعابی دانست که برای یک واحد طراحی شده است و گفت: در برخی موارد، یک انشعاب برای یک واحد مسکونی پیش بینی شده اما چند واحد از آن استفاده می کنند که این موضوع موجب افزایش مصرف و قرار گرفتن مشترک در پله های بالاتر می شود.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان تاکید کرد: عبور موفق از زمستان نیازمند همکاری همه بخش هاست و مدیریت مصرف در کنار تقویت زیرساخت ها، می تواند نقش تعیین کننده ای در پایداری شبکه گاز استان داشته باشد.
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