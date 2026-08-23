مدیریت مصرف، راهکار عبور از ناترازی گاز در زمستان است

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: با آغاز فصل سرما و فعال شدن بخش گرمایشی، مصرف گاز به شکل قابل توجهی افزایش می یابد و در برخی روزهای زمستان، مصرف بخش گرمایشی کشور به حدود

۷۰۰

میلیون مترمکعب می رسد

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وی افزود: آسیب دیدگی تعدادی از پالایشگاه های کشور در جریان جنگ و از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید، فشار مضاعفی بر شبکه گاز وارد کرده است و بازگرداندن این ظرفیت نیز نیازمند زمان است؛ بنابراین لازم است در کنار تلاش های وزارت نفت برای احیای ظرفیت های از دست رفته، مدیریت مصرف نیز با جدیت دنبال شود

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مدیرعامل شرکت گاز کردستان تاکید کرد: برای عبور موفق از زمستان، مجموعه ای از اقدامات در حوزه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، بهینه سازی مصرف و تقویت زیرساخت ها در دستور کار قرار گرفته است و رسانه ها در این زمینه نقش مهمی دارند

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فعله گری از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی صحیح و امیدآفرین، اهمیت صرفه جویی و مصرف بهینه گاز را برای مردم تبیین کنند و افزود: در صورت بروز مشکل در هر نقطه از شبکه، ممکن است بخشی از مشترکان از مدار مصرف خارج شوند، بنابراین همراهی مردم برای مدیریت مصرف، نقش مستقیمی در پایداری شبکه دارد

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وی گفت: شرکت گاز کردستان در کنار برنامه های رسانه ای و فرهنگی، اجرای طرح های آموزشی در مدارس، مساجد و محافل عمومی و طرح «سفیران انرژی» را نیز دنبال می کند تا دانش آموزان، معلمان و سایر اقشار جامعه با اهمیت مصرف بهینه انرژی آشنا شوند

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تقویت زیرساخت های گازرسانی در کردستان

مدیرعامل شرکت گاز کردستان از اجرای برنامه های متعدد برای افزایش تاب آوری شبکه گاز استان خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته تحلیل کاملی از شبکه های گازرسانی شهری و روستایی انجام و نقاط ضعف شبکه و تاسیسات شناسایی شد و بر اساس آن، مجوزها و اعتبارات لازم برای افزایش ظرفیت خطوط و ایستگاه ها پیش بینی شده است

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فعله گری ادامه داد: با وجود محدودیت های بودجه ای، تلاش شده منابع مالی مورد نیاز برای تقویت زیرساخت های گازرسانی استان تامین شود تا ظرفیت شبکه متناسب با نیاز مشترکان افزایش یابد

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وی با اشاره به آسیب دیدن ایستگاه گاز کامیاران در جریان جنگ گفت: این ایستگاه در روزهای نخست جنگ مورد اصابت قرار گرفت و به طور کامل از مدار خارج شد، اما کارکنان شرکت گاز همان شب با وجود شرایط سخت و خطرات ناشی از حملات، در کمتر از

۱۲

ساعت شبکه گاز شهرستان را مجدد برقرار کردند

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مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: پس از راه اندازی موقت، عملیات بازسازی ایستگاه جدید کامیاران آغاز شد و اکنون ایستگاه جدید با ظرفیت بالاتر در حال احداث است

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وی هزینه اجرای این پروژه را حدود

۲۰۰

میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش می شود عملیات تکمیل ایستگاه جدید کامیاران پیش از آغاز فصل سرد به پایان برسد و این ایستگاه با ظرفیت جدید وارد مدار شود

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اجرای طرح های جدید برای مناطق سردسیر

فعله گری همچنین از اجرای طرح های تقویت گازرسانی در مناطق سردسیر استان خبر داد و اظهار کرد: شهرستان های زرینه و سقز از مناطقی هستند که در فصل زمستان با افزایش مصرف و احتمال افت فشار مواجه اند و برای جلوگیری از بروز مشکل، اقدامات زیرساختی ویژه ای در این مناطق در حال اجراست

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وی گفت: در منطقه زرینه، از خط سراسری

۵۶

که از جنوب کشور به سمت شمال غرب امتداد دارد، انشعاب جدیدی گرفته شده و احداث ایستگاه اصلی در این منطقه در دستور کار قرار گرفته است

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مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: با بهره برداری از این طرح، شهر زرینه و روستاهای محدوده شهرستان سقز از ظرفیت جدید گازرسانی برخوردار خواهند شد و بخشی از نگرانی های مربوط به افت فشار در این مناطق کاهش می یابد

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فعله گری ادامه داد: در سقز نیز اقدامات مشابهی برای افزایش ظرفیت گازرسانی در حال انجام است و در کنار افزایش ظرفیت ایستگاه ها، توسعه خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت ها نیز ضروری است

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وی از طراحی و اجرای حدود

۸۲

کیلومتر خط گاز در سایزهای مختلف خبر داد و گفت: این طرح ها با هدف افزایش تاب آوری شبکه و انتقال مناسب گاز از ایستگاه های تقویت شده به شهرها و روستاها در حال اجراست

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اصلاح موتورخانه بیش از سه هزار واحد

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اهمیت بهینه سازی مصرف گفت: طی دو تا سه سال گذشته، بیش از سه هزار و

۲۸۵

واحد موتورخانه در ادارات، موسسات آموزشی، مجتمع های مسکونی و تجاری استان به صورت رایگان اصلاح شده است

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وی افزود: تنظیم تجهیزات و اصلاح برخی تاسیسات موتورخانه ها از جمله اقداماتی است که می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز داشته باشد و این طرح امسال نیز ادامه خواهد داشت

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فعله گری هوشمندسازی موتورخانه ها را از دیگر برنامه های شرکت گاز عنوان کرد و گفت: سیستم های هوشمند امکان کنترل و زمان بندی مصرف را بر اساس دمای محیط، دمای بیرون و شرایط داخلی ساختمان فراهم می کنند و اجرای این طرح از سال گذشته در استان آغاز شده است

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وی همچنین از برنامه تامین و جایگزینی بخاری های کم مصرف با راندمان بالاتر خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش مصرف گاز در منازل و برخی اماکن اجرا می شود و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و برخی مراکز دولتی در اولویت قرار دارند

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دمای رفاه

۱۸

تا

۲۰

درجه رعایت شود

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با تاکید بر نقش سبک زندگی در مدیریت مصرف انرژی گفت: اصلاح الگوی مصرف در منازل، استفاده مناسب از پوشش ساختمان و پنجره ها و تنظیم دمای محیط از اقداماتی است که می تواند مصرف گاز را به میزان قابل توجهی کاهش دهد

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فعله گری توصیه کرد مشترکان دمای رفاه ساختمان را در محدوده

۱۸

تا

۲۰

درجه سانتی گراد تنظیم کنند و افزود: رعایت همین نکات ساده می تواند به پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال کمک کند

.

۸۱

درصد مشترکان کردستان در دو پله نخست مصرف گاز قرار دارند

وی درباره تعرفه های جدید گاز نیز گفت: تعرفه گاز به صورت چهارپله ای محاسبه می شود و حدود

۸۱

درصد مشترکان شرکت گاز کردستان در پله های اول و دوم قرار دارند که نشان دهنده رعایت الگوی مصرف از سوی بخش عمده مشترکان استان است

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مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: حدود

۱۹

درصد مشترکان در پله های سوم و چهارم قرار دارند و مشترکان پرمصرف در پله چهارم، هزینه بیشتری بابت مصرف گاز پرداخت می کنند

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فعله گری با اشاره به اجرای طرح پایش مشترکان پرمصرف اظهار کرد: از مجموع حدود

۱۵

هزار موردی که برای بررسی مشترکان پرمصرف شناسایی شده بود، تاکنون حدود

۱۲

هزار مورد بازدید شده است

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وی یکی از دلایل افزایش غیرمتعارف مصرف را استفاده چند واحد مسکونی از انشعابی دانست که برای یک واحد طراحی شده است و گفت: در برخی موارد، یک انشعاب برای یک واحد مسکونی پیش بینی شده اما چند واحد از آن استفاده می کنند که این موضوع موجب افزایش مصرف و قرار گرفتن مشترک در پله های بالاتر می شود

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مدیرعامل شرکت گاز کردستان تاکید کرد: عبور موفق از زمستان نیازمند همکاری همه بخش هاست و مدیریت مصرف در کنار تقویت زیرساخت ها، می تواند نقش تعیین کننده ای در پایداری شبکه گاز استان داشته باشد

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