به گزارش کردپرس، «الحره» به نقل از منابع آمریکایی نوشت در جریان سفر زیدی به واشنگتن در ماه ژوئیه، آمریکا تجهیزات مرتبط با حفاظت شخصی در اختیار او قرار داده است؛ هرچند مشخص نیست این تجهیزات خریداری شده یا از سوی دولت آمریکا به عراق تحویل داده شده‌اند.

همچنین منابع از وجود پیشنهاد یا تماس با یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی برای آموزش تیم حفاظت زیدی یا ارائه مشاوره درباره تأمین امنیت وی خبر داده‌اند.

در همین حال، یک مقام شیعه به «الحرّه» گفته است ابوحسین حمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، در چندین مناسبت زیدی را تهدید کرده است. در مقابل، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد زیدی نیز در یکی از نشست‌های خود با رهبران سیاسی شیعه، حمیداوی را تهدید کرده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید یک فرمانده ارشد امنیتی عراق اعلام کرده است که یک پهپاد شناسایی برای جمع‌آوری اطلاعات بر فراز کاخ حکومتی و محل استقرار نخست‌وزیر عراق پرواز کرده است.

منابع سیاسی بلندپایه نیز اعلام کرده‌اند پیام‌هایی از سوی سفارتخانه‌ها و همچنین منابعی خارج از عراق دریافت شده که درباره وجود طرحی برای انجام یک عملیات هدفمند هشدار می‌دهند؛ عملیاتی که ممکن است نخست‌وزیر عراق را هدف قرار دهد.

در پی این تهدیدها، سامانه پدافند هوایی در نزدیکی مقر زیدی در منطقه سبز بغداد مستقر شده و فرمانده نیروهای ویژه مسئول حفاظت از این منطقه نیز تغییر کرده است.