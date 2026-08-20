دادگاه کرخ عباس یعقوبی را از تمامی اتهامات تبرئه و آزاد کرد

به گزارش کردپرس به نقل از منابع عراقی، یعقوبی پس از بازداشت در منزلش در استان ذیقار توسط نیروهای ضدتروریسم عراق، با مداخله شماری از رهبران سیاسی، به حشد شعبی تحویل داده شد. گفته میشود وی تنها یک ساعت پس از تحویل به حشد شعبی آزاد شده و به محل کار خود بازگشته است.
تاکنون نهادهای رسمی عراق اتهامات مطرحشده علیه یعقوبی را اعلام نکردهاند. او از فرماندهان شناختهشده گروه نجباء در چارچوب حشد شعبی است.
روزنامه «الشرقالاوسط» نیز در شماره امروز خود گزارش داده است که یعقوبی فرماندهی شبکهای برای انتقال پهپاد و موشک از ایران به عراق را بر عهده داشته؛ تسلیحاتی که اخیراً برای حمله به کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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