فرودگاه بغداد: شایعه حذف تصویر ابومهدی المهندس واقعیت ندارد

به گزارش کردپرس، فرودگاه بین‌المللی بغداد درباره برداشتن تصویر ابومهدی المهندس در داخل فرودگاه توضیح داد و اعلام کرد این خبرها واقعیت ندارند و در حال حاضر تمرکز خود را بر ارائه بهترین خدمات به مسافران گذاشته است.

فرودگاه بین‌المللی بغداد در بیانیه‌ای درباره شایعات مربوط به حذف تصویر فرمانده شهید، ابومهدی المهندس، اعلام کرد: «خبرهایی که توسط برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره برداشتن تصویر ابومهدی المهندس منتشر شده، کاملاً نادرست است.»

این بیانیه می‌افزاید: «آنچه منتشر شده صرفاً یک شایعه با هدف گمراه کردن افکار عمومی است. از این رو از تمامی رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری می‌خواهیم دقت لازم را در انتشار اخبار به خرج دهند و تنها به منابع رسمی استناد کنند.»

اداره فرودگاه تأکید کرده است که همچنان به وظایف خود ادامه می‌دهد و تمرکز اصلی‌اش بر ارائه بهترین خدمات به مسافران است.

ابومهدی المهندس، جانشین رئیس پیشین حشد الشعبی، در تاریخ سوم ژانویه ۲۰۲۰ در جریان استقبال از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله مستقیم هوایی آمریکا که به دستور دونالد ترامپ انجام شد، به شهادت رسید.