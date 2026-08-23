خبر نویسنده: 3253 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۸:۴۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
عاصم منیر دوشنبه به تهران می آید
سرویس ایران- سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد.
به گزارش کردپرس، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که فیلد مارشال عاصم منیر، روز دوشنبه در راس یک هیات رسمی به تهران سفر خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این سفر در راستای تقویت همکاریهای دوجانبه ایران ـ پاکستان و نیز ادامه مساعی جمیله پاکستان برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت میگیرد.
عاصم منیر در این سفر با مقامهای ارشد ایران دیدار خواهد کرد.
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