کردپرس
محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
عاصم منیر دوشنبه به تهران می آید
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۸:۴۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

عاصم منیر دوشنبه به تهران می آید

سرویس ایران- سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد.

به گزارش کردپرس،  اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که  فیلد مارشال عاصم منیر، روز دوشنبه در راس یک هیات رسمی به تهران سفر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد:  این سفر در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران ـ پاکستان و نیز ادامه مساعی جمیله پاکستان برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت می‌گیرد.

عاصم منیر در این سفر با مقام‌های ارشد ایران دیدار خواهد کرد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
انتصاب محمود العلیش به عنوان مدیر اداره امنیت داخلی حسکه
خبر قبلی
انتصاب محمود العلیش به عنوان مدیر اداره امنیت داخلی حسکه
ادغام SDF در ارتش سوریه به‌معنای انحلال این نیرو نیست
خبر بعدی
ادغام SDF در ارتش سوریه به‌معنای انحلال این نیرو نیست
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.