به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد کُرد همیشه پشتیبان مطالبات و حقوق ملت فلسطین بوده است. او ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر جنگ پایان یابد و صلح و آرامش بر منطقه سایه بیفکند.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان در دیدار با ماهر کراکی، سرکنسول‌ فلسطین در اقلیم کردستان، ضمن بررسی اوضاع فلسطین و روابط میان دو طرف، با اشاره به پیوند تاریخی میان جنبش کرد و جنبش فلسطین، تأکید کرد: «کُردها همیشه حامی خواسته‌های ملت فلسطین بوده اند و همدردی عمیق خود را با فاجعه انسانی که امروز در فلسطین و نوار غزه بر مردم فلسطین تحمیل شده است، اعلام می‌کند.»

قباد طالبانی همچنین خواستار حمایت از راهکار دو دولت برای حل بحران فلسطین شد؛ راهکاری که مورد تأیید اکثریت کشورهای جهان است.

در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف بر تقویت روابط میان کردستان و فلسطین تأکید کردند و توافق داشتند که کردها و فلسطین باید در عرصه بین‌المللی پشتیبان و حامی یکدیگر باشند.