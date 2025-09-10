جزئیات آزادی پژوهشگر اسرائیلی در عراق

به گزاڕش کردپرس، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق درباره آزادی ایلیزابث تسورکوف، پژوهشگر اسرائیلی-روسی، اعلام کرد که پس از تلاش‌های امنیتی و اطلاعاتی گسترده و با هماهنگی سطح بالا میان چند نهاد داخلی، وی آزاد شده و تحویل سفارت آمریکا در بغداد گردیده است. او تأکید کرد: «نیروهای مسلح ما و تمامی نهادهای امنیتی کشور در انجام وظیفه خود برای پاسداری از حاکمیت قانون کوتاهی نمی‌کنند.»

به گفته صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل، در پایان ماه مارس ۲۰۲۳ چند فرد مسلح خارج از چارچوب قانون، این شهروند روسی را در بغداد ربودند. وی افزود: «از همان زمان، دستگاه‌های امنیتی تحقیقات را آغاز کردند و به‌منظور حفاظت از جان وی، عملیات کاملاً محرمانه و به دور از رسانه‌ها پیش رفت.»

در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی در تاریخ ۹ سپتامبر موفق شدند محل نگهداری او را شناسایی کرده و وی را آزاد کنند. سپس تسورکوف تحویل سفارت آمریکا داده شد تا به خواهرش ـ که دارای تابعیت آمریکایی است ـ بازگردانده شود.

سخنگوی فرماندهی کل تأکید کرد: «دستگاه‌های امنیتی همچنان به پیگیری عاملان این جنایت ادامه می‌دهند تا طبق قانون محاکمه شوند. ما ارزش بالایی برای تلاش‌های میهن‌پرستانه نیروهایی که در آزادی این شهروند روسی مشارکت داشتند، قائلیم.»

او افزود: «نیروهای مسلح ما و تمامی نهادهای امنیتی در انجام وظایف خود برای دفاع از حاکمیت قانون، حفاظت از دولت و نهادهای آن و مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت و ثبات عراق کوتاهی نمی‌کنند.»

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آزادی ایلیزابث تسورکوف ـ که توسط گروه مسلح حزب‌الله عراق ربوده شده بود ـ را تأیید کرد و نوشت: «او ماه‌ها شکنجه شد و اکنون در سفارت آمریکا در بغداد است. من همیشه برای عدالت می‌جنگم و هرگز کوتاه نمی‌آیم. حماس! گروگان‌ها را همین حالا آزاد کنید.»