یک کشته و ٧ مصدوم در تصادفات آذربایجان غربی

حمید محبوبی در این باره به کردپرس گفت: در ساعات پایانی شب گذشته گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری پژو ۴۰۵ با کمپرسی در محور پیرانشهر به نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات جلدیان هلال احمر شهرستان پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۴ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال و فوتی حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین ساعت ۰۱:۰۵ بامداد روز چهارشنبه ۱۹ شهریور نیز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و سقوط به درّه یک دستگاه خودروی سواری تیگو۷ در محور اشنویه به ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات عین الروم شهرستان اشنویه به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه هم ۳ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.