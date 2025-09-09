اوجالان حرف های مهمی برای مجلس دارد

به گزارش کردپرس، عایشه گل دوغان، سخنگوی حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، در کنفرانس خبری پس از جلسه کمیته مرکزی حزب به مسائل روز سیاست ترکیه و روند گفت‌وگوهای صلح پرداخت. او با اشاره به انتصاب سرپرست به جای مدیریت منتخب در ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق در استان استانبول گفت: «ما با کارهای غیرقانونی مواجهیم. اراده مردم با انتصاب سرپرستان نقض می‌شود و این روند امروز به کنگره‌های حزبی نیز کشیده شده است. این اقدام نه قانونی است و نه مشروع؛ ما آن را نمی‌پذیریم.»

دوغان تأکید کرد که مسئله تنها مربوط به یک حزب خاص نیست بلکه موضوعی اساسی برای دموکراسی ترکیه است: «این مسئله، مسئله امنیت حقوقی و دفاع از نظام انتخاباتی و سیاست دموکراتیک است. سیاست به قدری محدود شده و بی‌اعتمادی اجتماعی به قدری بالا رفته که تنها راه برون‌رفت، گسترش آزادی‌ها و دموکراتیک‌سازی است.»

او با اشاره به روند کمیسیون مجلس در خصوص صلح گفت: «اگر با عبدالله اوجالان دیدار نکنید، از محور اصلی دور می‌شوید. او خود به هیئت امرالی گفته است که حرف های مهمی برای گفتن به کمیسیون صلح در مجلس دارد. کمیسیون باید راهی برای دیدار با اوجالان پیدا کند. او دهه‌ها برای حل مسئله و انتقال آن به عرصه حقوقی و سیاسی تلاش کرده است. راه‌حل مسئله کُرد بدون اوجالان ممکن نیست.»

دوغان همچنین اظهارات یک‌سال پیش دولت باغچه لی درباره «دادن حق امید و امکان سخن گفتن اوجالان در مجلس» را یادآوری کرد و گفت: «مسئولیت حل این موضوع تنها بر عهده یک حزب نیست؛ تمام احزاب باید پاسخگو باشند.» او تأیید کرد که هفته آینده هیئتی از دم پارتی شامل رؤسای مشترک حزب، تولای حاتم‌اوغولاری و تونجر بکرخان، و دیگران برای دیدار با اوجالان به امرالی خواهد رفت.

سخنگوی دم پارتی به تهدیدها علیه شمال و شرق سوریه نیز واکنش نشان داد و گفت: «زبان تهدید علیه YPG و PYD زبان دوستی نیست. دولت ترکیه باید به‌جای این رویکردها با رهبری شمال و شرق سوریه گفت‌وگو کند. حتی صالح مسلم اعلام کرده که برای صلح حاضر است به ترکیه بیاید. چرا این پیام‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟»

او افزود: «اینکه تمایل به دیدار مستقیم با اوجالان حتی از سوی شخصیت‌هایی چون مسعود بارزانی مطرح می‌شود، نشان می‌دهد این امر به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. برخورد با این موضوع به‌عنوان یک تابو یا امر غیرعادی پذیرفتنی نیست. راه باید باز شود.»