نمایندگان کدام احزاب در هیئت جدید امرالی حضور خواهند داشت؟

به گزارش کردپرس، هیئتی از حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) هفته آینده برای دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر به زندان فوق امنیتی امرالی می رود. عایشه گل دوغان، سخنگوی حزب، اعلام کرد که این دیدار با ترکیب گسترده‌ای از اعضا و نمایندگان از احزاب صورت خواهد گرفت.

تونجر بکرخان و تولای حاتم‌اوغولاری، رؤسای مشترک دم پارتی نیز، در هیئت اعزامی حضور خواهند داشت. همچنین با توجه به ساختار ائتلافی حزب، برخی نمایندگان و افراد دیگر نیز در ترکیب این هیئت جای خواهند گرفت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در خبرگزاری مزوپوتامیا، نمایندگانی از حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، حزب سوسیالیست فرودستان (ESP), حزب نوسازی سوسیالیستی (SYKP)، حزب انقلابی متحد، حزب سبز چپ (YSP) و پلتفرم همبستگی سوسیالیستی (SODAP) نیز در این هیئت حضور خواهند داشت. اسامی دقیق افراد حاضر هنوز مشخص نشده است.