۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۸

واکنش وزارت خارجه دولت موقت سوریه به حملات اخیر رژیم صهیونیستی

سرویس سوریه - وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه، حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به استان‌های حمص و لاذقیه را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی علیه حاکمیت و امنیت منطقه‌ای دانست.

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه با صدور بیانیه‌ای حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به چندین نقطه در استان‌های حمص و لاذقیه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده است که این تجاوزها نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

به نوشته آزانس خبری سانا، وزارت خارجه دولت موقت سوریه در بیانیه خود این حملات را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی و امنیت منطقه‌ای دانسته و آن را در چارچوب سیاست‌های خصمانه مکرر اسرائیل علیه خاک سوریه ارزیابی کرد.

این وزارتخانه هشدار داد که چنین اقدامات خصمانه‌ای نمی‌تواند اراده ملت سوریه را در دفاع از کشور و استقلال خود تضعیف کند و رژیم اشغالگر اسرائیل مسئول پیامدهای قانونی و امنیتی این تجاوزات خواهد بود.

در پایان بیانیه آمده است که سوریه بر حق مشروع خود در دفاع از سرزمین و مردمش تأکید دارد و جامعه جهانی باید در برابر ادامه تجاوزات اسرائیل موضعی روشن و قاطع اتخاذ کند.

