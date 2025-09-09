واکنش وزارت خارجه دولت موقت سوریه به حملات اخیر رژیم صهیونیستی

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه با صدور بیانیه‌ای حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به چندین نقطه در استان‌های حمص و لاذقیه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده است که این تجاوزها نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

به نوشته آزانس خبری سانا، وزارت خارجه دولت موقت سوریه در بیانیه خود این حملات را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی و امنیت منطقه‌ای دانسته و آن را در چارچوب سیاست‌های خصمانه مکرر اسرائیل علیه خاک سوریه ارزیابی کرد.

این وزارتخانه هشدار داد که چنین اقدامات خصمانه‌ای نمی‌تواند اراده ملت سوریه را در دفاع از کشور و استقلال خود تضعیف کند و رژیم اشغالگر اسرائیل مسئول پیامدهای قانونی و امنیتی این تجاوزات خواهد بود.