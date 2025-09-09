استعفای اسعد فریدی از شورای شهر سنندج و تغییر در ترکیب شورا

به گزارش کرد پرس، فرزاد زارعی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج، در مراسم معارفه عضو جدید شورا، ضمن تقدیر از خدمات فریدی، گفت: ایشان در طول دوره حضور خود تلاش های قابل توجهی در زمینه امور شهری و پیگیری مطالبات شهروندان داشتند. با توجه به استعفای رسمی ایشان، شورا مکلف به معرفی عضو علی البدل شد.

با کناره گیری فریدی، فرهاد اسماعیلی، عضو علی البدل دور ششم شورا به عنوان جایگزین معرفی و پس از ادای سوگند، فعالیت خود را آغاز کرد.

فریدی یکی از اعضای فعال شورا در چهار سال گذشته بود که بنا به دلایل شخصی از ادامه همکاری انصراف داد. این دومین تغییر در ترکیب اعضای شورای ششم سنندج محسوب می شود؛ پیش تر نیز شیدا حیدریان جایگزین وفا اصلانی شده بود.

به این ترتیب، شورای اسلامی شهر سنندج همچنان با ۹ عضو اصلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.