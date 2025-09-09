بهره وری کشاورزی، ایجاد زنجیره ارزش در معادن و توسعه گردشگری محورهای توسعه کردستان هستند

به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان با تشریح برنامه های توسعه ای استان در چارچوب سند آمایش و برنامه هفتم توسعه، ظرفیت های کشاورزی، معدنی، مرزی و گردشگری کردستان را کم نظیر دانست و گفت: استان کردستان با داشتن شش درصد روان آب های کشور، پنج درصد زمین های قابل کشت و ذخایر غنی معدنی در ردیف استان های برتر کشور قرار دارد. این ظرفیت ها مبنای اصلی ما برای تدوین برنامه های توسعه ای استان بوده است.

آرش لهونی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان، افزود: مرز مشترک و طولانی با اقلیم کردستان عراق یک فرصت ویژه اقتصادی است؛ ما یک بازار چهار میلیونی در نزدیکی خود داریم که می تواند مقصد تولیدات ما و همچنین مسیر واردات کالا باشد؛ در حوزه مبادلات مرزی، ظرفیت واردات استان از ۲۸ میلیون دلار در سال گذشته به ۵۴۰ میلیون دلار افزایش یافته که یک تحول بزرگ برای مرزنشینان خواهد بود.

وی در بخش معدن تأکید کرد: خام فروشی به معنای از دست دادن ثروت استان است؛ شرط ما برای متقاضیان معدن، ایجاد زنجیره ارزش و فرآوری در داخل استان است. در حوزه طلا و سایر معادن هم با حساسیت ویژه محیط زیستی و سلامت مردم را در اولویت قرار داده ایم؛ اشتغال مهم است، اما اگر تهدیدی برای سلامت مردم باشد، بدون تردید اقدام لازم را انجام خواهیم داد.

استاندار کردستان در خصوص کشاورزی، اظهار کرد: سهم کشاورزی کردستان در ارزش افزوده ۱۷ درصد است، یعنی دو برابر میانگین کشور، با این وجود، باید بیش از این ها بهره وری داشته باشیم؛ توسعه گلخانه ها، آبیاری نوین و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در دستور کار است و مشکل اصلی، انتقال آب از غرب به شرق استان است که برای نمونه طرح انتقال آب سد چراغ ویس به بانه را آغاز کرده ایم تا تنش ۲۵ ساله آبی این شهر برطرف شود.

لهونی با اشاره به انرژی و برق، ادامه داد: تولید برق استان دو برابر مصرف داخلی است. نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با سرمایه گذاری جدید، ۷۰ مگاوات به ظرفیت تولید خود اضافه کرده است؛ در بخش انرژی خورشیدی نیز ۱۴ مگاوات وارد مدار شده و ۶۰ هکتار زمین برای احداث شهرک های خورشیدی آماده کرده ایم و حتی سرمایه گذاران بزرگ برای احداث نیروگاه های ۱۰۰ مگاواتی اعلام آمادگی کرده اند.

وی درباره جذب سرمایه گذاری، بیان کرد: برای تحقق شعار سال، کارگروه ویژه سرمایه گذاری تشکیل دادیم؛ هم سرمایه گذاران داخلی و هم خارجی به ویژه از اقلیم کردستان عراق دعوت شده اند. تاکنون شش طرح سرمایه گذاری خارجی با مجموع ۸.۸ میلیون دلار اعتبار تعریف شده که بخشی از آن به بهره برداری رسیده است و بسته های متنوع سرمایه گذاری در گردشگری، معادن و صنایع تبدیلی کشاورزی آماده واگذاری است.

استاندار کردستان در ادامه به وضعیت بهداشت و درمان اشاره کرد و یادآور شد: کردستان به لحاظ تخت های بیمارستانی در رتبه ۱۳ کشور قرار دارد؛ ۱۰۵ هکتار زمین به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص داده شده تا با مشارکت بخش خصوصی شهرک سلامت ایجاد شود و از شهریور پارسال تا امسال حدود ۸۰ پزشک متخصص در استان جذب کرده ایم که رشد ۸ درصدی نسبت به سال قبل دارد.

لهونی در مورد مسکن، گفت: از تعهد ۳۶ هزار واحد مسکن ملی، برای ۲۷ هزار واحد زمین تأمین شده است و البته بیش از ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که نیاز به پالایش دارد؛ محدودیت تأمین زمین به دلیل وجود زمین های کشاورزی مرغوب در اطراف شهرها جدی است، به ویژه در بانه و مریوان.

وی درباره پروژه های نیمه تمام و بهره برداری شده، اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح یا کلنگ زنی شد. پروژه تالار مرکزی سنندج با ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی یکی از مهم ترین پروژه های فرهنگی استان است که امیدواریم هرچه سریع تر تکمیل شود.

استاندار کردستان درباره مطالبات کشاورزان نیز تاکید کرد: برای نخستین بار طی پنج سال گذشته، ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شده و تنها پنج درصد باقی مانده است و همچنین در حوزه بیمه محصولات کشاورزی پیگیر مشکلات کشاورزان به ویژه گندم کاران خواهیم بود.

لهونی در پایان به حوزه گردشگری و دانش بنیان اشاره کرد و افزود: هر شهرستان موظف است تا پایان دولت چهاردهم یک پروژه شاخص گردشگری را به بهره برداری برساند؛ از جمله دریاچه مصنوعی و طرح تله کابین سنندج؛ همچنین ۱۷ هکتار زمین به پارک علم و فناوری اختصاص یافته تا به شرکت های دانش بنیان واگذار شود. استعدادهای انسانی و نخبگان کردستان سرمایه های ارزشمند استان هستند و حمایت از آنان در اولویت ما قرار دارد.