ارائه لایحه اصلاح بودجه پنتاگون برای حمایت از اقلیم کردستان عراق

به گزارش کردپرس، جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه اعلام کرد با ارائه اصلاحیه‌ای به لایحه بودجه دفاعی خواستار افزایش حمایت امنیتی و سیاسی واشنگتن از دولت اقلیم کردستان شده است. او دولت مرکزی عراق را به اعمال فشار علیه اقلیم کردستان متهم کرده است.

ویلسون در بیانیه خود که در صفحه ایکس منتشر شده، اقلیم کردستان را «شریکی راهبردی برای ایالات متحده» توصیف کرده و تأکید کرده است که:

دولت فدرال عراق باید به «تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده برای قطع حقوق کارمندان اقلیم و جلوگیری از صادرات نفت و گاز آن» پایان دهد.

شبه نظامیان باید حملات خود به اقلیم را متوقف کنند.

این پیشنهاد در بیان هدف از اصلاح بودجه نظامی آمریکا تاکید می کند که «ایالات متحده باید تدابیر لازم امنیتی را در اختیار اقلیم کردستان قرار دهد تا بتواند از خود در برابر حملات داخلی و خارجی دفاع کند.»

تأسیسات نفتی اقلیم کردستان در ماه‌های اخیر هدف حملات پهپادی زیادی قرار گرفت که موجب توقف تولید شرکت‌های بین‌المللی شد. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، گفته عاملان این حملات شناسایی شده‌اند.

پیش‌تر در ماه مه، اربیل با دو شرکت آمریکایی قراردادهایی به ارزش حدود ۱۱۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز امضا کرد که با مخالفت وزارت نفت عراق و ادعای «غیرقانونی بودن» مواجه شد.

دولت آمریکا در بودجه سال 2024 خود بودجه ای برای استقرار سیستم خهای دفاع موشکی در اقلیم کردستان اختصاص داده بود اما هم مقامات اقلیم کردستان و هم برخی مقامات آمریکایی از عملی نشدن قول آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی بر اساس قانون بودجه 2024 آمریکا در اقلیم کردستان خبر داده اند.