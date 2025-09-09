۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۴

اقلیم کردستان خواستار توسعه زیرساخت‌های امنیتی توسط آمریکا شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر داخله اقلیم کردستان گفت: همکاری با شرکت‌های امریکایی برای توسعه زیرساخت‌های امنیتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به منظور مقابله با چالش‌ها ضروری است.

به گزارش کردپرس، ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان عراق امروز دوشنبه از شرکت‌های امریکایی برای سرمایه‌گذاری در اقلیم دعوت و تاکید کرد که شراکت با ایالات متحده پایه‌ای برای دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر به شمار می‌آید.

ریبر احمد در سخنانی در انجمن اقتصادی میان ایالات متحده و اقلیم کردستان در اربیل  گفت: امنیت، بنیان اساسی برای حرکت به سوی شکوفایی است.

وی به تعهد دولت اقلیم کردستان برای متنوع‌سازی اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان اشاره کرد و افزود: اقلیم از موقعیت راهبردی و قوانین جذب‌کننده سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرد.

او ادامه داد: وزارت داخله این چشم‌انداز را با تأمین امنیت سایت‌های انرژی، مناطق صنعتی و گذرگاه‌های تجاری، تسهیل روند صدور ویزا و اقامت، و همچنین نظارت بر شرکت‌های امنیت خصوصی پشتیبانی می‌کند.

وزیر داخله اقلیم کردستان تأکید کرد: تهدیدات امنیتی به‌ویژه فعالیت‌های گروه داعش در مناطق مورد مناقشه، علاوه بر تلاش‌ها برای قاچاق و عبور غیرقانونی و نیز استفاده از پهپادها علیه زیرساخت‌ها و غیرنظامیان همچنان وجود دارد.

وی توضیح داد: همکاری با شرکت‌های امریکایی برای توسعه زیرساخت‌های امنیتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به منظور مقابله با این چالش‌ها ضروری است.

او افزود: رابطه میان کردستان و ایالات متحده بر ارزش‌های مشترکی چون دمکراسی، همزیستی و آزادی استوار است.

ریبر احمد در پایان تصریح کرد: دوستان امریکایی در دشوارترین دوران‌ها کنار مردم کردستان ایستادند، و امروز بار دیگر از آنان می‌خواهیم نه در جنگ، بلکه در پاسداری از صلح و ساختن شکوفایی در کنار ما باشند.

