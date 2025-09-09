به گزارش کردپرس، ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان عراق امروز دوشنبه از شرکتهای امریکایی برای سرمایهگذاری در اقلیم دعوت و تاکید کرد که شراکت با ایالات متحده پایهای برای دستیابی به آیندهای روشنتر به شمار میآید.
ریبر احمد در سخنانی در انجمن اقتصادی میان ایالات متحده و اقلیم کردستان در اربیل گفت: امنیت، بنیان اساسی برای حرکت به سوی شکوفایی است.
وی به تعهد دولت اقلیم کردستان برای متنوعسازی اقتصاد و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان اشاره کرد و افزود: اقلیم از موقعیت راهبردی و قوانین جذبکننده سرمایهگذاری بهره میگیرد.
او ادامه داد: وزارت داخله این چشمانداز را با تأمین امنیت سایتهای انرژی، مناطق صنعتی و گذرگاههای تجاری، تسهیل روند صدور ویزا و اقامت، و همچنین نظارت بر شرکتهای امنیت خصوصی پشتیبانی میکند.
وزیر داخله اقلیم کردستان تأکید کرد: تهدیدات امنیتی بهویژه فعالیتهای گروه داعش در مناطق مورد مناقشه، علاوه بر تلاشها برای قاچاق و عبور غیرقانونی و نیز استفاده از پهپادها علیه زیرساختها و غیرنظامیان همچنان وجود دارد.
وی توضیح داد: همکاری با شرکتهای امریکایی برای توسعه زیرساختهای امنیتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین به منظور مقابله با این چالشها ضروری است.
او افزود: رابطه میان کردستان و ایالات متحده بر ارزشهای مشترکی چون دمکراسی، همزیستی و آزادی استوار است.
ریبر احمد در پایان تصریح کرد: دوستان امریکایی در دشوارترین دورانها کنار مردم کردستان ایستادند، و امروز بار دیگر از آنان میخواهیم نه در جنگ، بلکه در پاسداری از صلح و ساختن شکوفایی در کنار ما باشند.
