به گزارش کردپرس، بزرگ‌ترین شرکای تجاری عراق شامل کشورهای چین، هند، امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا، کره جنوبی، ترکیه، آمریکا، عربستان، اردن، ژاپن، برزیل و مصر بوده‌اند.

حجم مبادلات تجاری عراق در نیمه نخست ۲۰۲۴ به ۹۴.۷ میلیارد دلار رسید، اما در نیمه نخست ۲۰۲۵ با کاهش ۱۲ درصدی به ۸۳.۱ میلیارد دلار رسید. بیشترین حجم تجارت عراق با چین بوده است.

ارزش واردات عراق در نیمه نخست ۲۰۲۴ به ۳۸.۸۶ میلیارد دلار رسید، اما در نیمه نخست ۲۰۲۵ با کاهش ۱۲ درصدی به ۳۴.۰۹ میلیارد دلار رسید. بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به عراق امارات متحده عربی بوده است.

تراز تجاری عراق در هر دو دوره مثبت بوده است؛ به‌طوری که در نیمه نخست ۲۰۲۴ به ۱۷ میلیارد دلار و در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۱۵ میلیارد دلار سود خالص رسیده است.

جزئیات شرکای اصلی تجاری عراق:

تجارت با چین: نیمه نخست ۲۰۲۴ حدود ۲۷.۶ میلیارد دلار، نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۶.۶ میلیارد دلار.

تجارت با هند: نیمه نخست ۲۰۲۴ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار، نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۱۶ میلیارد دلار.

تجارت با امارات: نیمه نخست ۲۰۲۴ حدود ۱۸.۸ میلیارد دلار، نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار.

تجارت با اتحادیه اروپا: نیمه نخست ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار، نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۹.۹ میلیارد دلار.

بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به عراق:

امارات متحده عربی: نیمه نخست ۲۰۲۴ حدود ۱۶.۳۱ میلیارد دلار، نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۱۰.۵۵ میلیارد دلار.

چین: نیمه نخست ۲۰۲۴ حدود ۸.۱۳ میلیارد دلار، نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۸.۸۹ میلیارد دلار.

تراز تجاری:

در مبادلات با کشورهایی چون امارات، ترکیه، عربستان، اردن، ژاپن، برزیل و مصر، تراز تجاری عراق منفی بوده است.

در مبادلات با چین، هند، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و آمریکا، تراز تجاری عراق مثبت بوده و به نفع صادرات عراق تمام شده است.