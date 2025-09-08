۹۵ درصد مطالبات گندم کاران کردستان پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: امسال بیش از ۸۰۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این استان خریداری شده است.

وی افزود: میزان خرید گندم امسال حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان آن، معادل ۹۵ درصد به حساب کشاورزان واریز شده است و تنها پنج درصد باقی مانده نیز نهایتاً تا پایان شهریور به طور کامل پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه پرداخت مطالبات گندم کاران در سال جاری زودتر از سال های گذشته آغاز شد، اظهار کرد: سال گذشته از شهریورماه پرداخت ها شروع شد، اما امسال از ۲۰ مرداد و در عرض ۱۵ روز حدود ۹۵ درصد مطالبات پرداخت شد و این روند مورد رضایت کشاورزان قرار گرفت.

نقشبندی ادامە داد: بیشترین میزان خرید گندم را مربوط به شهرستان بیجار دانست و تصریح کرد: بیجار با خرید بیش از ۲۱۰ هزار تن گندم، همچون سه سال گذشته رتبه نخست خرید گندم را در میان شهرستان های استان و کشور کسب کرده است.

وی یادآور شد: کردستان طی سه سال اخیر همواره به عنوان دومین استان کشور در خرید تضمینی گندم شناخته شده و امیدواریم این روند با اقدامات حمایتی و توزیع بذرهای اصلاح شده تداوم یابد.