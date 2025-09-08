ورود کاروان نظامی جدید آمریکا به کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا روز یکشنبه محموله جدیدی از تجهیزات نظامی و لجستیکی را وارد مناطق تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» در شمال‌شرق سوریه کردند.

بر اساس گزارش منابع محلی، کاروانی شامل ۲۰ کامیون حامل تجهیزات نظامی و سوخت از اقلیم کردستان عراق وارد سوریه شد و از گذرگاه مرزی الولید عبور کرد. این کاروان سپس به سمت پایگاه قصرک در حومه الحسکه انتقال یافت.

همچنین در یک هفته گذشته، حداقل چهار هواپیمای باری ارتش آمریکا اقدام به انتقال تجهیزات نظامی به پایگاههای این کشور در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه کرده است.

این تحولات در حالی است که یک روز پیش از آن، منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) از برگزاری رزمایش مشترک نیروهای آمریکایی و یگان‌های تحت امر کردها در پایگاه قصرک خبر دادند. در این رزمایش از سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته‌ای استفاده شد که اخیراً به این پایگاه منتقل شده‌اند.

به گفته منابع مذکور، هدف از این تمرینات افزایش هماهنگی و ارتقای سطح آمادگی رزمی نیروهای حاضر در منطقه عنوان شده است.