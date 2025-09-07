مرگ ١٣ نفر در سدهای آذربایجان غربی/شنا در سدها ممنوع است

به گزارش کردپرس، بابک نیک نیا در گفت و گویی خبری بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم توجه به تابلو های نصب شده و اطلاعیه‌ها صادره از سوی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی که بطور مستمر از سوی صدا و سیما و در بستر فضای مجازی پخش شده، باز هم شاهد غرق شدن تعدادی از جوانان استان در سدها هستیم.

معاون حفاظت و بهره‌برداری ادامه داد: امسال ١٣ نفر در سدهای آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند که دو مورد اخیر با فاصله کمتر از یک هفته در سد مهاباد اتفاق افتاد.

نیک نیا اظهار کرد: از عموم مردم خواهشمندیم از شنا کردن در سدها و تأسیسات آبی استان که به لحاظ عملکرد بسیار متفاوت‌تر از محیط های قابل شنا هستند، خودداری نمایند و به هشدارهای این شرکت در خصوص ممنوعیت شنا دقت نموده تا شاهد داغدار شدن خانواده ها و از دست دادن عزیزانمان نباشیم.