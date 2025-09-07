محموله ۹۰ میلیارد ریالی دخانیات قاچاق در سروآباد کشف شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی سروآباد با رصدهای اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، یک سوله محل دپوی کالای قاچاق را در یکی از محلات شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: در بازرسی از این مکان، بیش از یک میلیون و ۶۷۴ هزار نخ سیگار خارجی و بیش از ۴۴۸ هزار بسته تنباکوی قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش این محموله توسط کارشناسان حدود ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: پرونده ای در این زمینه تشکیل و تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان احتمالی ادامه دارد.

سردار الهی با اشاره به عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: کشف این محموله نشان دهنده هوشیاری نیروهای انتظامی و همکاری نزدیک آنان با دستگاه قضایی است و پلیس به طور مستمر طرح های مقابله با قاچاق را در سراسر استان دنبال می کند.