۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱

محموله ۹۰ میلیارد ریالی دخانیات قاچاق در سروآباد کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف بزرگ ترین محموله دخانیات قاچاق در شهرستان سروآباد به ارزش ۹۰ میلیارد ریال طی یک عملیات موفق خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی سروآباد با رصدهای اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، یک سوله محل دپوی کالای قاچاق را در یکی از محلات شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: در بازرسی از این مکان، بیش از یک میلیون و ۶۷۴ هزار نخ سیگار خارجی و بیش از ۴۴۸ هزار بسته تنباکوی قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش این محموله توسط کارشناسان حدود ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: پرونده ای در این زمینه تشکیل و تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان احتمالی ادامه دارد.

سردار الهی با اشاره به عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: کشف این محموله نشان دهنده هوشیاری نیروهای انتظامی و همکاری نزدیک آنان با دستگاه قضایی است و پلیس به طور مستمر طرح های مقابله با قاچاق را در سراسر استان دنبال می کند.

کد خبر 2788439

