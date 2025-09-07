تأکید روشنفکران و هنرمندان بر برساخت اجتماعی‌ صلح در نشست استانبول

به گزارش کردپرس، پانلی با عنوان «روشنفکران و هنرمندان از صلح میگویند» به ابتکار کمیسیون زبان، فرهنگ و هنر سازمان استانی حزب دم (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) در استانبول برگزار شد. در این نشست که در مرکز فرهنگی «جم قاراجا» در باکرکوی و با مدیریت ساریا اوزگور برپا شد، هنرمندان و نویسندگانی چون روشن آپ آیدین، عاکف کورتولوش، متین یقین و مصطفی کُز سخنرانی کردند. سخنرانان در این برنامه بر ضرورت اجتماعیکردن صلح، رفع تبعیضهای زبانی و هویتی، و تقویت سازمانیافتگی جامعه برای تحقق صلح پایدار تأکید داشتند.
روشن آپ آیدین، بازیگر تئاتر، نخستین سخنران این نشست بود که با تأکید بر نگرانیهای عمومی درباره روند صلح، خواستار حمایت بیقید و شرط از صلح شد. او گفت: «پرسشهای بسیاری بیپاسخ مانده است و ما باید خود به دنبال پاسخ باشیم. هنرمندان، بهویژه هنرمندان کُرد، همواره با سانسور و نادیدهانگاری مواجه بودهاند و حضورشان در ساخت صلح حیاتی است.»
عاکف قرتولوش در سخنان خود یادآور شد که در برابر مقاومت جریانهای مخالف صلح، باید روند صلح را به مطالبهای اجتماعی تبدیل کرد. وی با اشاره به پرونده عبدالله اوجالان، تأکید کرد: «اکنون کسانی که جنگ را پیش بردهاند، خود خواهان صلحاند. این یک مطالبه اجتماعی است. من که از جوانی در کنار فرودستان و اقلیتهای جنسیتی بودهام، امروز بیش از همیشه بر این خواست تأکید دارم. هر جا دولت چیزی را ‘ترور’ نامیده، من به آن با دیده تردید نگریستهام.»
در ادامه، مصطفی کُز، شاعر معاصر ترکیه، با استناد به اشعار ناظم حکمت و جگرخون گفت: «تمام تاریخ انسانیت تلاش کسانی است که به دنبال صلح بودهاند؛ این تلاشی است برای آسمانی روشنتر.» او بر ضرورت برابری زبانی برای تحقق صلح تأکید کرد و افزود: «تا زمانی که زبان دارای حقوقی برابر نشود، صلح واقعی ممکن نیست. باید درباره موضوعاتی همچون زندانیان بیمار، مادران شنبه، فاجعه روبوسکی، کشتار ۱۰ اکتبر و یادمانهای درسیم سخن گفته شود. در غیر این صورت، نگاه به مسئله همچنان از زاویه فشار خواهد بود.»
در بخش پایانی این پانل، متین یقین به تجربیات کشورهای مختلف در روندهای صلح اشاره کرد و نمونه السالوادور را یادآور شد؛ جایی که ارتش کوچک و واژه «تروریست» از ادبیات سیاسی کنار گذاشته شد. او گفت: «هرچه قدرت و سازمانیافتگی بیشتر باشد، موفقیت نیز بیشتر خواهد بود. حکومت ذاتاً یک ابزار سازمانیافته خشونت است و تنها با اجتماعیسازی صلح و تبدیل آن به یک خواست جمعی میتوان به نتیجه رسید.»
نظر شما