حذف سردشت و اشنویه از دفترچه کنکور تبعیض آشکار است

نماینده معین اشنویه در مجلس دوازدهم اضافه کرد: سردشت با دانشگاهی بیش از هزار دانشجو و و بدون هیچ مرکز دانشگاه دیگر چرا باید قربانی تصمیم های غلط شود.جاده های پر پیچ و خم و فاصله زیاد، عملا ادامه تحصیل در شهرستان های اطراف را ناممکن کرده است.

او تصریح کرد: این تصمیم یعنی محرومیت مضاعف، ترک تحصیل جوانان و محروم کردن یک نسل از حق آموزش که آیا این جز تبعیض آشکار است. ما اجازه نخواهیم داد آینده فرزندان سردشت و اشنویه اینگونه پایمال شود و انتظار داریم دفترچه فورا اصلاح شود.

این نماینده مجلس افزود: آقای مسئول! تا چه زمانی ظلم به کشاورزان می شود پول گندم کاران را دیر می دهید، قیمت تضمینی عادلانه نیست. برق چاهایش را قطع می کنید، حالا ۵ درصد از حقش را به بهانه بیمه کسب می کنید. کشاورز در این شرایط سخت باید حمایت شود./