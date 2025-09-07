درخشش «شاهو محمدی» در مسابقات پاراشنای قهرمانی ایران

به گزارش کردپرس، شاهو محمدی نابغه ورزشی سندروم داون در بیست و هشتمین دوره رقابت های پارا شنا فدراسیون جانبازان وتوان یابان قهرمانی کشور که تحت نظارت مستقیم IPC برگزار شد خوش درخشید.

او با شرکت در کلاس (S14)همراه تیم استان با مربیگری محسن مازوچی موفق به کسب چهار مدال ارزشمند شد.

محمدی در این رقابتها توانست مدال طلای ٤٠٠ متر آزاد، مدال طلای ١٠٠ متر شنای پروانه، مدال برنز ١٠٠ متر کرال سینه و مدال برنز ٥٠ متر کرال سینه را کسب کند.

به گزارش کردپرس،«شاهو محمدی»، نوجوان مبتلا به سندروم داون مهابادی به عنوان نخستین شناگر توانخواه توانسته نزدیک به ٣ هزار متر شنا کند. او رکورددار شنای استقامت در ایران و جهان است. محمدی همچنین به عنوان تنها نماینده کاروان ایران در رشته شنا مسابقات المپیک ویژه ۲۰۲۳ برلین حضور داشت و توانست در ماده ۴۰۰ متر صاحب عنوان نخست و گردان آویز طلا شود.

علاوه بر این محمدی، رکورد شنای توانخواهان، مدال طلا و نقره المپیک ویژه ایرانیان، طلای مسابقات قهرمانی شنای توانخواهان کشور و چندین مقام ارزنده دیگر را در کارنامه ورزشی خود دارد و در رشته‌های قایقرانی، کوهنوردی و دوچرخه سواری و دو میدانی هم فعال است.

او همچنین با ایفای نقش اول در فیلم "مرد پروانه ای" توانسته در حوزه هنری نیز ورود کند.