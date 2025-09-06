پاکسازی پارک جنگلی چغاسبز ایلام به یاد شهدای زیست محیطی آبیدر

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به همت شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست استان ایلام، با دعوت از انجمنهای محیط زیستی، فعالان زیست محیطی، هیئت های کوهنوردی و عموم مردم، ویژهبرنامه دعوت سبز برگزار شد.
در این همایش پرشور، ضمن گرامیداشت یاد شهدای آتشسوزی آبیدر سنندج، شرکتکنندگان پارک جنگلی چغاسبز را پاکسازی کرده و جلوهای دوباره به طبیعت بخشیدند. این حرکت نمادین، پیامآور همبستگی و مسئولیتپذیری در قبال محیط زیست بود.
ضمنا در این برنامه فعالان محیط زیست از کرمانشاه و محیط بانان خوبی چون مهندس ئامانج قربانی از سنندج حضور داشتند.
نظر شما