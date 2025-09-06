به گزارش کردپرس، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی اعلام کرد که منطقه در برابر اقدامات اسرائیل حساس شده و تأکید کرد که ایران «خط مقدم» جهان اسلام در برابر اسرائیل است و اگر تضعیف شود «ما سقوط خواهیم کرد».

به نوشته سایت خبری خندان، عمار حکیم در جریان نشست‌هایی با مسئولان ایرانی در تهران گفت: «ایران به سرعت از شوک حمله رژیم صهیونیستی رها شد و اکنون این رژیم پس از نشان دادن ضعف و سردرگمی در برابر توان موشکی ایران، در وضعیت نابسامانی قرار دارد».

او افزود: «ایران خط مقدم جهان اسلام است و کشورهای منطقه امروز درک می‌کنند اگر ایران در نبرد علیه رژیم صهیونیستی تضعیف شود، تمام منطقه سقوط خواهد کرد».

عمار حکیم در دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تصریح کرد: «جنگ اسرائیل علیه ایران بر خلاف تصورات رژیم صهیونیستی، قدرت ایران را در منطقه افزایش داده و مسلمانان جایگاه ایران را بالاتر دانسته‌اند».

او همچنین رفتار رژیم صهیونیستی را نشانه شکست دانست و گفت: «امروز منطقه در برابر اقدامات اسرائیل هشیارتر از همیشه است».

لاریجانی نیز در این دیدار عراق را کشوری دوست و دارای پیوندهای مشترک مذهبی توصیف کرد و روابط دو کشور را راهبردی خواند و تأکید کرد: «در شرایط کنونی، این همکاری باید بیش از پیش برجسته شود».