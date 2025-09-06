نوری مالکی: تعویق انتخابات یعنی فروپاشی دمکراسی در عراق

به گزارش کردپرس، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که به تعویق انداختن انتخابات به معنای فروپاشی دمکراسی و روند سیاسی در عراق است، بنابراین انتخابات باید در موعد مقرر خود برگزار شود.

او در یک نشست مطبوعاتی تأکید کرد: «به سخنان کسانی که می‌گویند انتخابات به تعویق خواهد افتاد گوش ندهید. اگر این اتفاق بیفتد، دموکراسی و روند سیاسی در عراق فرو می‌پاشد. بنابراین رأی‌گیری باید در زمان تعیین‌شده برگزار شود».

مالکی ضمن اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات تقویت حق دمکراسی و مشروعیت شهروندان است، خاطرنشان کرد که انتخابات «ایستگاهی برای فروپاشی نهادهای دولتی نیست بلکه باید فراتر از اختلافات حزبی و سیاسی برگزار شود».

وی هشدار داد: «کشوری که به قانون اساسی پایبند نباشد، سرشار از هرج و مرج خواهد شد». او همچنین بر لزوم «گشودگی نسبت به کشورهای دوست، تقویت درونی و مقابله با دخالت‌های خارجی» تأکید کرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون افزود: «دخالت‌های خارجی بزرگ‌ترین خطر برای ملت است و باید هماهنگی و همراهی سیاسی میان همه طرف‌ها وجود داشته باشد، در غیر این صورت ثبات امنیتی از بین خواهد رفت».