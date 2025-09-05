به گزارش کردپرس، سازمان آمار ترکیه، روز پنجشنبه، اعلام کرد که عراق در رتبهٔ نخستِ عربیِ فهرستِ بیشترین واردکنندگان از ترکیه طی هفت ماه گذشتهٔ سال ۲۰۲۵ قرار گرفته است.

این نهاد در آماری که خبرگزاری شفق‌نیوز آن را مشاهده کرده، گفت: «عراق طی هفت ماه از سال ۲۰۲۵ کالاها و اقلامی به ارزش ۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۸۵۸ هزار دلار از ترکیه وارد کرده است؛ رقمی که نسبت به همان بازه در سال ۲۰۲۴ که واردات به ۷ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار دلار رسیده بود، کاهش نشان می‌دهد.»

افزون بر این، «امارات در جایگاه دوم با وارداتی به ارزش ۵ میلیارد و ۸۵۸ میلیون و ۹۸۷ هزار دلار قرار گرفت؛ پس از آن مراکش سوم با ۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار و عربستان چهارم با ۲ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار ایستاد.»

همچنین توضیح داده شد که «واردات عراق از ترکیه شاملِ طلا و سنگ‌های قیمتی، غلات، میوه و سبزیجات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی، مبلمان و لوازم منزل، پلاستیک و گوشت بوده است.»