یادبود قربانیان محاصره ۸ روزه در جزیر شرناخ پس از ده سال برگزار شد

به گزارش کردپرس، مراسم یادبود قربانیان محاصره نظامی ده سال پیش در شهر جزیر از توابع استان شرناخ برگزار شد. این مراسم در آرامستان "عصر" جزیر و به ابتکار انجمن همبستگی خانواده‌های قربانیان (MEBYA-DER) انجام گرفت. خانواده‌هایی که عزیزان خود را در آن روزها از دست داده بودند، نمایندگان حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) از جمله نوروز اویسال اصلان و محمد زکی ایرمز، اعضای جمعیت «مادران صلح» شرناخ و شمار زیادی از شهروندان در این آیین یادبود شرکت کردند.

مراسم با یک دقیقه سکوت آغاز شد. سپس نوروز اویسال اصلان در سخنانی گفت: «۱۰ سال پیش از امروز، محاصره‌ای هشت‌روزه بر شهر تحمیل شد که با نقض گسترده حقوق بشر همراه بود و به جان باختن ۲۱ نفر انجامید. در میان قربانیان کودکی ۱۲ ساله و سالمندی ۸۰ ساله حضور داشتند. این قتل‌ها پیام آشکاری به ملت کُرد بود مبنی بر اینکه نمی‌توانند مدیریت امور خود را به دست گرفته و زندگی آزادی داشته باشند.» او تأکید کرد که هنوز مشخص نشده چه کسانی دستور این کشتار را داده‌اند و عاملان این کشتار همچنان در خفا مانده‌اند.

او همچنین به روند صلح و جامعه دموکراتیکی که با ابتکار عبدالله اوجالان آغاز شده بود اشاره کرد و افزود: «صلح واقعی تنها با اعطای جایگاه رسمی به زبان کردی و به‌رسمیت‌شناختن هویت کُردی تحقق می‌یابد. همان مطالباتی که ۱۰ سال پیش مطرح شد، امروز نیز پابرجاست. پاسخ سرکوبگرانه دولت در آن زمان به شکست انجامید، چرا که پیروزی در مرگ و ویران‌کردن سنگ‌قبرها نیست، بلکه در پذیرش و به‌رسمیت‌شناختن یک ملت و زبان آن است.»

این مراسم با خواندن دعا برای قربانیان پایان یافت.