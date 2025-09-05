به گزارش کردپرس، انجمن روزنامهنگاران دجله فرات (DFG) در واکنش به حمله مسلحانه علیه هێمن مامند در اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیهای خواستار شناسایی عاملان پشت پرده حمله به این روزنامه نگار کرد شد.
دجله فرات در بیانیهای که از طریق شبکههای اجتماعی خود منتشر کرد، ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد: «ما این حمله علیه همکارمان را به شدت محکوم میکنیم و خواستار شناسایی مهاجمان و افشای نیروهای تاریکی هستیم که با این حمله در ارتباطاند. پیشتر نیز چندین همکار ما در سلیمانیه هدف حملات مشابه قرار گرفته و به قتل رسیدهاند.»
DFG در ادامه با تأکید بر اینکه چنین اقدامات خشونتباری علیه روزنامهنگاران غیرقابل قبول است، افزود: «ما این حملات را نمیپذیریم و همچنان برای پاسخگو کردن عاملان آن تلاش خواهیم کرد.»
