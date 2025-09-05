گزارش خبرگزاری کردپرس، فریدون همتی تاکید کرد: هیچ دولتی در جهان به‌تنهایی قادر به حل مسائل جامعه نیست. اشتغال، رفاه و درآمد دولت وابسته به فعالیت واحدهای تولیدی است، نه صرفاً منابع نفت و گاز.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان ایلام از جمله گردشگری، کشاورزی و مرزهای اقتصادی، خواستار حمایت جدی و نه شعاری از تولید شد و افزود: تولید قدرتمند، دوشادوش قدرت دفاعی، ستون فقرات یک کشور است. اگر تولید ضعیف باشد، اشتغال و رفاه کاهش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

همتی با انتقاد از تفکر دولتی رایج در کشور گفت: دولت کارگزار مردم است، نه حاکم بر آنان. باید تسهیلگر باشد، نه مانع‌تراش. او همچنین به اسناد منتشرشده از سیاست‌های اداری آمریکا اشاره کرد و هشدار داد: فرآیندهای طولانی و پیچیده تصمیم‌گیری در کشور، عملاً در راستای همان دستورالعمل‌ها عمل می‌کنند.

نماینده ایلام با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای مهران و نقش اربعین در رونق استان، خواستار تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران شد و گفت: شاخص اصلی موفقیت، کاهش جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است، نه آمارهای صوری.

وی نقش بانک‌ها و اداره مالیات را در حمایت از تولید حیاتی دانست و افزود: بانک باید شریک تولیدکننده باشد، نه صرفاً طلبکار. اگر تولیدکننده زمین بخورد، بانک هم باید احساس خطر کند.

همتی پیشنهاد داد برای رونق تولید، زمین رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و گفت: این سرمایه‌گذاری به نفع کشور است؛ اشتغال، صادرات، ارزآوری و درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد. پول زمین را بعداً می‌گیریم.

او همچنین خواستار استفاده حداکثری از اختیارات قانونی مدیران استان شد و گفت: نباید از تصمیم‌گیری ترسید. ترس، ابزار دشمن است. اگر زندگی مردم را تغییر دهیم، هیچ تهدیدی کارساز نیست.

در پایان، همتی از تلاش خود در مجلس برای تقویت اختیارات شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها خبر داد و افزود: هر تصمیم این شورا باید در حکم قانون باشد. مدیران باید اختیار داشته باشند تا بتوانند برای استان تصمیم‌سازی کنند.