سومین سال «مهمانی امت احمد» در سنندج؛ رویدادی مردمی با مشارکت ملی

به گزارش کرد پرس، محمدصادق صادقی، دبیر اجرایی این مراسم، با تأکید بر گستردگی مشارکت مردمی، گفت: سال گذشته بیش از ۱۴۰ هزار نفر از برنامههای مهمانی امت احمد در سنندج دیدن کردند و امسال نیز صدها گروه مردمی از استانهای مختلف برای خدمترسانی و اجرای برنامهها اعلام آمادگی کردهاند.
به گفته صادقی، کردستان دارالاحسان است و باید با هویت دینی، مساجد و منارههایش معرفی شود و این جشن فرصتی است تا رسانهها روایتگر کرامت و مهماننوازی مردم کردستان باشند.
وی افزود: در سال نخست بیش از یکصد هزار نفر در این رویداد حضور یافتند و امسال نیز پیشبینی میشود جمعیت بیشتری در سنندج و سایر استانها پای کار بیایند و مهمانی امت احمد نه تنها یک جشن مذهبی، بلکه الگویی اجتماعی و فرهنگی برای نشاط و وحدت ملی است.
دبیر اجرایی رویداد با اشاره به نقش ابتکاری امام خمینی(ره) در نامگذاری هفته وحدت، اظهار کرد: امام راحل با تدبیر تاریخی خود فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند تا مسلمانان فارغ از اختلافات مذهبی در سایه یکپارچگی و همدلی گرد هم آیند؛ امروز پس از چهار دهه، این نگاه عمیق همچنان سپری در برابر تلاشهای دشمن برای تفرقهافکنی میان مسلمانان است.
صادقی همچنین از حضور گروههای متنوع در این جشن خبر داد و گفت: از غرفههای فرهنگی و هنری تا خدمات پزشکی، برنامههای کودک و نوجوان، موسیقی آیینی و دفنوازی و حتی طنزپردازان، همه برای پاسخگویی به سلیقههای مختلف مردم در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: کردستان پایتخت شوافع است و امروز فرزندان امام شافعی در غزه زیر بمباران دشمنان قرار دارند و ما انتظار داریم این همایش مردمی پیام وحدت اسلامی را از سنندج به سراسر جهان مخابره کند.
برگزاری سومین «مهمانی امت احمد» در سنندج، علاوه بر بعد مذهبی، زمینهای برای معرفی جاذبههای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی کردستان فراهم کرده و به گفته مسئولان، امسال نیز همچون سالهای گذشته پوشش رسانهای گستردهای در سطح ملی خواهد داشت.
