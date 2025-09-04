روسای اتاق اصناف ارومیه و وان تفاهم نامه همکاری تجاری امضا کردند

به گزارش کردپرس، نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های تجاری و صادراتی استان در حوزه طلا و جواهر با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالین داخلی و خارجی حوزه طلا و جواهر برگزار شد.

همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه طلا، جواهر، نقره و گوهر سنگ و ماشین آلات صنعتی در این حوزه در ارومیه به منظور گسترش همکاری‌های صنفی و تجاری و با هدف تقویت روابط دوستانه میان دو استان هم‌مرز و همسایه، تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین اتاق‌های اصناف ارومیه و وان در حضور استاندار آذربایجان‌غربی به امضا رسید.

این تفاهم نامه با هدف تبادل هیات‌های صنفی و تجاری در جهت معرفی توانمندی ها،تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه مدیریت اصناف و بازار، همکاری در زمینه شرکت و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های مختلف،ایجاد بازارچه مشترک مرزی برای تبادل کالا میان اصناف، ایجاد شهرک‌های صنفی و صنعتی مشترک،تبادل اطلاعات فنی و علمی در منطقه ویژه اقتصادی ارومیه منعقد شد.

این تفاهم نامه به مدت چهار سال قابلیت اجرایی دارد و در قالب آن طرفین متعهد شدند تا زمینه تسهیل ارتباطات بین اصناف دو طرف را فراهم کنند. همچنین معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری برای اعضای دو اتاق بازرگانی ارومیه و وان نیز در این تفاهم نامه قید شده است.

در پایان از پیشکسوتان حوزه طلا و جواهر ارومیه تجلیل و لوح تقدیر اعطا شد.