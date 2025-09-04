به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه شورای مسکن استان که در فرمانداری کامیاران برگزار شد، تأکید کرد که تسهیلات بانکی مورد نیاز متقاضیان باید به سرعت از سوی بانک‌ها پرداخت شود تا از ایجاد دلسردی در میان مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات مختلف در مسیر تکمیل پروژه‌های مسکن ملی، بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای رفع مشکلات زیرساختی و تسریع در روند ساخت‌وساز تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به سود تسهیلات ۲۳ درصدی اشاره کرد که ۱۸ درصد آن توسط متقاضی و پنج درصد آن توسط دولت تأمین می‌شود و افزود: برای آن دسته از متقاضیانی که آورده مالی خود را تکمیل کرده‌اند، باید زمین‌های مناسب شناسایی و واگذار شود تا مراحل ساخت‌وساز بدون تأخیر انجام گیرد.

در این نشست، فرماندار کامیاران نیز مشکلاتی از قبیل آماده‌سازی معابر، تأمین زیرساخت‌ها، عدم اجرای طرح‌ها در برخی از اراضی و پیگیری وضعیت متقاضیان در نوبت را مطرح کرده و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مربوطه برای حل این مسائل تأکید کرد.