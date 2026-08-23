سیروان بارزانی: دادگاه بغداد تصمیمات علیه کورک تلکام را متوقف کرد

سیروان بارزانی، مالک کورک تلکام، اعلام کرد دادگاه رصافه بغداد با صدور یک دستور موقت قضایی، اجرای تصمیمات هیئت رسانه و ارتباطات عراق علیه این شرکت را متوقف کرده است.

به گزارش کردپرس، سیروان بارزانی، مالک شرکت کورک تلکام، اعلام کرد دادگاه رصافه در بغداد دستور موقت قضایی برای توقف اجرای تصمیمات هیئت رسانه و ارتباطات عراق علیه این شرکت صادر کرده است.

بارزانی در گفت‌وگو با «کردستان ۲۴» گفت: «تصمیمات پیشین رئیس هیئت رسانه و ارتباطات عراق علیه کورک تلکام فاقد مبنای قانونی و غیرقانونی بوده‌اند.»

او افزود که امروز، یکشنبه ۲۳ آگوست ۲۰۲۶، دادگاه رصافه در بغداد یک دستور موقت قضایی صادر کرده و بر اساس آن، اجرای تمامی تصمیمات مورد مناقشه صادرشده علیه این شرکت متوقف می‌شود.