صادرات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا از مرزهای پنج گانه کرمانشاه

به گزارش کردپرس، رضا نیک روش، ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه حجم صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را ۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تن عنوان کرد افزود: از مجموع صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه ، گمرک خسروی با صادرات ۳۷۱ میلیون و ۶۴۸ هزار دلار کالا به وزن ۸۳۰ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و گمرک پرویزخان با صادرات ۳۵۵ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار کالا به وزن ۸۳۴ هزار تن در جایگاه دوم قرار دارد.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه سهم کالاهای صادراتی گمرک سومار را ۲۹۱ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به وزن ۶۹۸ هزار تن عنوان کرد و افزود: این گمرک در جایگاه سوم در بین گمرکات استان از حیث وزن و ارزش قرار دارد.

نیک روش سهم گمرک شیخ صله از مجموع صادرات پنج ماهه نخست استان را ۱۸۴ میلیون و ۱۷۹ هزار دلار به وزن ۲۴۴ هزارتن و سهم گمرک شوشمی را ۱۷ میلیون و ۲۷۶ هزار دلار به وزن ۲۰۲ هزار تن عنوان کرد.

رضا نیک روش عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان را میلگرد و آهن آلات،کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگهای ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف عنوان نمود.



وی در پایان افزود: مجموع صادرات کالا در پنج ماهه نخست سالجاری از گمرکات استان کرمانشاه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش تغییری را نشان نمی دهد.



