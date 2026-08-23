شکایت جدید علیه دولت اقلیم؛ درخواست محدود شدن اختیارات کابینه نهم

به گزارش کردپرس، دادگاه فدرال عراق روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را برای برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت ریبوار اورحمان، معاون جنبش نسل نو، درباره پایان دوره قانونی کابینه نهم دولت اقلیم کردستان تعیین کرده است.

بر اساس متن دادخواست، شاکی معتقد است کابینه نهم دولت اقلیم که در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹ سوگند قانون اساسی یاد کرده، در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ دوره قانونی خود را به پایان رسانده و از آن تاریخ باید صرفاً به‌عنوان دولت انتقالی «تصریف امور روزانه» فعالیت کند.

در این دادخواست از دادگاه فدرال عراق خواسته شده اعلام کند که دولت اقلیم پس از پایان دوره قانونی خود، اختیاری فراتر از اداره امور ضروری و روزمره و اتخاذ تصمیم‌هایی که به تعویق‌پذیر نیستند، ندارد.

شاکی همچنین خواستار منع دولت اقلیم از امضای قراردادهای راهبردی، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، برق و منابع طبیعی و همچنین اتخاذ تصمیم‌هایی شده است که تعهدات مالی، حقوقی یا سیاسی بلندمدت برای دولت‌های آینده ایجاد می‌کنند.

در بخش دیگری از دادخواست، درخواست شده تمامی تصمیم‌ها و اقدامات دولت اقلیم پس از پایان دوره قانونی کابینه، به‌ویژه تصمیم‌های مربوط به افزایش تعرفه برق، وضع یا افزایش عوارض و مالیات، قراردادهای نفت و برق و سایر تصمیم‌های راهبردی، از تاریخ پایان دوره قانونی لغو شوند.

ریبوار اورحمان همچنین از دادگاه خواسته تمامی نهادهای اقلیم کردستان را ملزم کند تا زمان تشکیل دولت جدیدی که مشروعیت خود را از پارلمانی با دوره قانونی و مشروعیت قانون اساسی دریافت کند، از هرگونه اقدام خارج از چارچوب «تصریف امور روزانه» خودداری کنند.