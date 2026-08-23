سهم یک درصدی درآمدهای اقلیم کردستان از کل درآمدهای عراق

به گزارش کردپرس، بر اساس داده‌های وزارت دارایی عراق درباره درآمدهای دولت‌های اقلیم کردستان و عراق در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، درآمدهای دولت اقلیم کردستان سهم بسیار محدودی از مجموع درآمدهای دولت عراق را تشکیل می‌دهد. در این مدت، درآمدهای دولت اقلیم کردستان ۳۸۳ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دینار اعلام شده است؛ رقمی که حدود ۱ درصد از مجموع درآمدهای دولت عراق را شامل می‌شود. در مقابل، درآمدهای دولت عراق به ۳۵ هزار و ۹۴۵ میلیارد دینار رسیده که حدود ۹۹ درصد از مجموع درآمدهای ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد.