خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۴۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
سهم یک درصدی درآمدهای اقلیم کردستان از کل درآمدهای عراق
درآمدهای دولت اقلیم کردستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به بیش از ۳۸۳ میلیارد دینار رسیده است؛ رقمی که تنها یک درصد از مجموع درآمدهای دولت عراق در این مدت را تشکیل میدهد.
به گزارش کردپرس، بر اساس دادههای وزارت دارایی عراق درباره درآمدهای دولتهای اقلیم کردستان و عراق در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، درآمدهای دولت اقلیم کردستان سهم بسیار محدودی از مجموع درآمدهای دولت عراق را تشکیل میدهد. در این مدت، درآمدهای دولت اقلیم کردستان ۳۸۳ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دینار اعلام شده است؛ رقمی که حدود ۱ درصد از مجموع درآمدهای دولت عراق را شامل میشود. در مقابل، درآمدهای دولت عراق به ۳۵ هزار و ۹۴۵ میلیارد دینار رسیده که حدود ۹۹ درصد از مجموع درآمدهای ثبتشده را تشکیل میدهد.
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