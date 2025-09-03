بازپرس دادسرا با بریدن گلویش به قتل رسید

به گزارش کردپرس، شامگاه سه‌شنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵، حادثه‌ای تکان‌دهنده در استانبول رخ داد. ارجان کیهان (۵۸ ساله) بازپرس دادگستری که در دادسرای چاغلایان مشغول خدمت بود، در رستوران یشیل اوبا واقع در محله عُمرلی منطقه چکمه کوی، هنگام صرف غذا هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش منابع خبری، ضارب این حادثه مصطفی جان گُل، جوانی ۱۹ ساله بود که گفته می‌شود با بازپرس کیهان پیش‌تر دچار خصومت شده بود. این فرد با کارد آشپزخانه به گلوگاه قربانی حمله‌ور شده گلوی او را برید. تیم اورژانس ۱۱۲ بلافاصله به محل رسید اما بازپرس کیهان پیش از انتقال به بیمارستان در همان صحنه جرم جان سپرد.

نیروهای امنیتی ضارب را در محل حادثه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او به‌عنوان گارسون در همان رستوران مشغول به کار بوده است.

دادستانی کل استانبول با صدور بیانیه‌ای وقوع این جنایت را تأیید و اعلام کرد که تحقیقات همه‌جانبه در این زمینه آغاز شده است. همچنین استانداری استانبول اعلام کرد که پرونده تحت نظر مستقیم مقامات ارشد قضایی پیگیری خواهد شد.

علت دقیق این خصومت و انگیزه اصلی ضارب هنوز روشن نیست و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد کامل حادثه ادامه دارد.