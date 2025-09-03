اوجالان: باید خودم در کمیسیون مجلس بگویم که چرا جنگ را 50 سال طول دادم

به گزارش کردپرس، پروین بولدان، عضو هیئت امرالی از حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، در آخرین دیدارش با هیئت امرالی، خواستار شرکت در نشست های کمیسیون مجلس برای حل مسئله کُرد و روند صلح شده تا توضیح دهد که چرا جنگ را این همه سال ادامه داده است. اوجالان همچنین تحولات سوریه و کردستان سوریه را مسئله‌ای حیاتی دانسته و گفته است: «سوریه و کردستان سوریه خط قرمز من است؛ برای من جایگاهی ویژه دارد.» اوجالان همچنین خواستار گفت‌وگو با مسئولان کردستان سوریه شده و هشدار داده است که هرگونه اقدام علیه دستاوردهای کردها در آن منطقه، روند صلح در ترکیه را به شدت تهدید خواهد کرد.

پروین بولدان با شرکت در در یک برنامه ویژه شبکه JINTV به بررسی روند صلح و جزئیات آخرین دیدار با عبدالله اوجالان پرداخت.

بولدان فضای کنونی را متفاوت از تجربه شکست‌خورده سال ۲۰۱۵ دانست و گفت: «این بار حتی جریان‌های ملی‌گرا و شخص دولت باغچه لی نیز با روند جدید مخالفت نکرده‌اند و این امر نشانه‌ای از ورود عقلانیت دولتی به میدان است.» اوجالان نیز این تغییر رویکرد را «ورود عقلانیت دولتی» توصیف کرده و آن را گامی جدی در مسیر حل بحران دانسته است.

به گفته بولدان، کمیسیونی که در مجلس تشکیل شده، وظیفه اصلی‌اش تدوین قوانین مرتبط با ادغام نیروهای مسلح در جامعه و گسترش آزادی‌های سیاسی است. او هشدار داد که «کندی کار کمیسیون» می‌تواند فرصت را برای کارشکنی و تحریکات باز کند و تأکید کرد که هرچه سریع‌تر باید قوانین ادغام و آزادی‌ها به تصویب برسند.

او افزود: «امروز هنوز هزاران نفر در کوه‌ها سلاح به دست دارند. درست است که به‌صورت نمادین یک مراسم امحای سلاح برگزار شد و PKK خود را منحل کرد، اما واقعیت این است که هنوز افراد مسلح وجود دارند. اکنون لازم است موانع پیش روی این افراد برای کنار گذاشتن سلاح، بازگشت به ترکیه و پیوستن به سیاست دموکراتیک برداشته شود. تحقق چنین چیزی تنها با قوانینی که از سوی کمیسیون تصویب خواهد شد امکان‌پذیر است.»

بولدان سپس به سخنان عبدالله اوجالان در آخرین دیدار با هیئت امرالی اشاره کرد و افزود: «آقای اوجالان گفت که حرف‌های زیادی برای بیان در برابر کمیسیون دارد. پرسش‌هایی را مطرح کرد: چرا PKK تأسیس شد؟ چرا ما قیام را آغاز کردیم؟ چرا این جنبش ۵۰ سال جنگید و درگیر شد؟ او گفت ترازنامه بسیار سنگین است. در این دیدار تأکید کرد که هر دو طرف هزاران کشته داده‌اند؛ هزاران سرباز جان خود را از دست داده و هزاران کرد نیز کشته شده‌اند. حتی مرا هم خطاب قرار داد و گفت: در چنین مسئله‌ای که هر دو طرف هزاران قربانی داده‌اند، من باید خودم مستقیماً توضیح دهم که چرا این روند را آغاز کردم، چرا صلح ضرورت دارد، چرا ۵۰ سال شورش و جنگ را پایان دادم و چرا به این پایان نیاز بود. من می‌خواهم همه این‌ها را شخصاً برای کمیسیون توضیح دهم، نه از طریق واسطه‌ها.»

بولدان در بخش مهمی از سخنانش به ارزیابی اوجالان درباره سوریه و کردستان سوریه پرداخت و گفت: «آقای اوجالان چندین بار تأکید کرده است که سوریه و کردستان سوریه خط قرمز اوست. او این مسئله را بیشتر با هیئت‌های دولتی در میان گذاشته و بر اهمیت ارتباط مستقیم با مسئولان آن منطقه اصرار داشته است.»

به گفته بولدان، اوجالان باور دارد که هرگونه حمله یا اقدام علیه دستاوردهای کردها در سوریه، نه تنها برای افکار عمومی کردها غیرقابل پذیرش خواهد بود، بلکه ضربه‌ای جدی به روند صلح در ترکیه وارد می‌کند. او تأکید کرده است: «اگر در داخل ترکیه گام‌های دموکراتیک برداشته شود اما در کردستان سوریه کوچک‌ترین عقب‌گرد رخ دهد، اعتماد و امید کردها نابود خواهد شد.»

بولدان اضافه کرد: «کردستان سوریه بزرگ‌ترین حساسیت مردم کرد است. اگر ترکیه به دستاوردهای کردها در آن منطقه احترام بگذارد و زمینه‌ای قانونی و دموکراتیک برای زندگی آنان فراهم کند، خود ترکیه نیز در خاورمیانه به یک کشور نمونه بدل خواهد شد.»

پروین بولدان همچنین از فشارها و عملیات علیه احزاب مخالف به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) انتقاد کرد و آن را در تضاد کامل با روند صلح دانست. او گفت: «نمی‌توان از یک سو دم از دموکراتیک‌سازی و صلح زد و از سوی دیگر علیه مخالفان عملیات و سرکوب به راه انداخت. این اقدامات صلح را تضعیف و بی‌اعتماد می‌کند.»

او تأکید کرد که همه احزاب، به‌ویژه CHP، باید با قدرت بیشتری از روند صلح حمایت کنند و آن را به مطالبه‌ای اجتماعی بدل سازند.

بولدان در پایان گفت: «عبدالله اوجالان بارها تأکید کرده است که صلح باید اجتماعی شود. همه احزاب باید مردم را در جریان اهمیت صلح و هزینه‌های جنگ قرار دهند. این تنها وظیفه حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها نیست؛ بلکه مسئولیتی است که بر دوش همه جریان‌های سیاسی گذاشته شده است.»