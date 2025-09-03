پویش مهر باید فراتر از کمک های مالی و در مسیر عدالت آموزشی باشد

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی با موضوع پویش مهر، با انتقاد از برخی مدیرانی که به جلسه دعوت شده بودند اما حضور نیافتند، گفت: متأسفانه هنوز برخی مدیران دغدغه مسائل اجتماعی را ندارند و این جای تأسف دارد.

وی با انتقاد صریح از شرکت های بزرگ فعال در سنندج از جمله پتروشیمی، اظهار کرد: این شرکت ها از آب، زیرساخت ها و امکانات شهرستان بهره مند می شوند اما کوچک ترین کنشی در حوزه مسئولیت اجتماعی ندارند و حتی در این نشست نیز حضور پیدا نکرده اند؛ مسئولیت اجتماعی تنها یک شعار نیست، بلکه نیازمند فهم اجتماعی، درک و دغدغه مندی است؛ امری که متأسفانه در این بنگاه های بزرگ دیده نمی شود.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: فلسفه زندگی تنها زنده ماندن نیست، بلکه باید به رفاه و آسایش توجه داشت؛ اما امروز ما در این پویش از تأمین نیازهای اولیه دانش آموزان سخن می گوییم که بسیار جای تأسف دارد و انتظار می رود حمایت ها در مسیر تقویت امکانات رفاهی و استمرار تحصیل فرزندان این شهرستان باشد.

سجادی عدالت آموزشی را یکی از اهداف اصلی پویش مهر دانست و ادامه داد: نباید هیچ دانش آموزی به دلیل شرایط اقتصادی از تحصیل بازبماند و در این مسیر حمایت از همه مناطق شهرستان ضروری است.

وی ضمن قدردانی از موسسات خیریه، یادآور شد: این موسسات همواره یاری گر دانش آموزان و خانواده ها بوده اند و جا دارد از تلاش هایشان تقدیر شود. انتظار می رود با هماهنگی بیشتر، خدمات آنها هم پوشانی نداشته باشد و به صورت عادلانه در سراسر شهرستان توزیع شود.

فرماندار شهرستان سنندج، در جریان پویش مهر امسال در سطح شهرستان یک هزار و ۴۴۰ دانش آموز و ۲۲۳ دانشجو تحت پوشش حمایت های آموزشی و معیشتی قرار گرفته اند.