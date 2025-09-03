دیدار نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی با فرمانده سنتکام

به گزارش کردپرس نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، روز سهشنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۵، به طور جداگانه با دریاسالار چارلز براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) دیدار کردند.
در دیدار نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، محور گفتگوها بررسی روابط امنیتی و نظامی آمریکا با عراق و اقلیم کردستان، به ویژه در زمینه مقابله با تهدیدات داعش، ثبات منطقه و تحولات سوریه بود.
نچیروان بارزانی ضمن قدردانی از همکاری و پشتیبانی آمریکا، بر اهمیت ادامه همکاریهای مشترک و تقویت توان نظامی و امنیتی اقلیم کردستان تأکید کرد.
در دیدار مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، با کوپر، مسائل امنیتی عراق و منطقه و نقش نیروهای پیشمرگه در مقابله با داعش بررسی شد.
مسرور بارزانی ضمن تبریک انتصاب کوپر، از حمایتهای آمریکا در آموزش، تجهیز و تقویت نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد و بر اهمیت استمرار این همکاریها برای حفظ امنیت و ثبات اقلیم کردستان تأکید کرد.
فرماندۀ سنتکام در هر دو دیدار، نقش اقلیم کردستان در مقابله با داعش و حفظ امنیت منطقه را ستود و تعهد آمریکا به حمایت از عراق و اقلیم کردستان را به عنوان شریک کلیدی منطقه مورد تأکید قرار داد. همچنین حضور شماری از مقامهای نظامی و کارشناسان آمریکایی، از جمله ژنرال کوین لامبرد، فرمانده جدید نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه، نشاندهنده اهمیت این دیدارها در تقویت همکاریهای امنیتی و نظامی بود.
