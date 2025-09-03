تردد ٢ میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، ارسلان شکری گفت: از مجموع مسافران تردد کرده، بیش از یک میلیون نفر وارد کشور شده‌اند و پایانه مرزی رازی خوی با ثبت ۷۰۹ هزار تردد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

شکری افزود: در این مدت، ۵ هزار و ۷۷ دستگاه ناوگان مسافربری اقدام به جابه‌جایی مسافران از پایانه‌های مرزی استان کرده‌اند که بیشترین آمار مربوط به پایانه مرزی تمرچین با ۲ هزار و ۱۸۹ دستگاه است.

او ادامه داد: همچنین ۱۶۹ هزار و ۶۹۱ دستگاه ناوگان باری از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که بیشترین آن مربوط به پایانه مرزی بازرگان با حدود ۸۰ هزار دستگاه است.

شکری ادامه داد: در بخش ترانزیت، حدود ۴۰ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی عبور کرده است که شامل ۲۱ هزار و ۶۱۳ دستگاه ترانزیت ورودی و بیش از ۱۸ هزار دستگاه ترانزیت خروجی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: این استان با داشتن مرزهای رسمی با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی کشور است و توسعه زیرساخت‌های مرزی می‌تواند به افزایش ظرفیت حمل و نقل و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.