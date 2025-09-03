به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی فرماندار شهرستان پاوه به همراه معاون برنامهریزی فرمانداری، صبح امروز از طرح راکد واحد تولیدی نوشابه ترزه پاوه در شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کردند.
این بازدید به منظور بررسی آخرین وضعیت این واحد تولیدی و پیگیری برای راهاندازی مجدد آن پس از ۱۲ سال توقف فعالیت صورت گرفت.
الماسی در حین بازدید بر لزوم احیای واحدهای تولیدی راکد به عنوان موتور محرک اقتصاد محلی تأکید کرد و گفت: این واحد تولیدی با توجه به موقعیت جغرافیایی پاوه و دسترسی به بازارهای منطقهای، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد و میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
در ادامه این بازدیدها، فرماندار پاوه با حضور در روستای تین، از اقامتگاه بومگردی ادیب بازدید کرد. این اقامتگاه از سال ۱۳۹۸ تاکنون فعال بوده و به گردشگران خدمات ارائه میدهد.
الماسی با تقدیر از فعالیت این واحد گردشگری، بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در منطقه تأکید کرد.
وی گفت: اقامتگاههای بومگردی نه تنها در معرفی فرهنگ و هنر منطقه نقش دارند، بلکه میتوانند به عنوان موتور محرک اقتصاد محلی، زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصادی را فراهم آورند.
نظر شما