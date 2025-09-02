به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کار گروه سازگاری با کم آبی استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: استان کرمانشاه طی سال آبی ۱۴۰۳_ ۱۴۰۴ حدود ۱۹۷ میلیمتر متر نسبت به دوره مشابه کاهش بارندگی داشته است و به طور میانگین حدود ۳۶ درصد در سال آبی گذشته کاهش بارندگی داشته‌ایم که بسیار کم سابقه است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار کاهش منابع آبی، موضوع الگوی مصرف و منابع آب زیرزمینی و ذخیره آب سدهای استان هم وضعیتی نگران کننده دارند و علاوه بر این‌ها دمای هوا در سطح کشور و استان هم حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش داشته است که وضعیت به معنای تبخیر بیش از حد و نیاز آبی بیشتر است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع آب قابل دسترسی در حوزه کشاورزی مصرف می شود؛ در ادامه عنوان کرد: این بخش تنها ۳.۸ دهم درصد از تولید ناخالصی داخلی در سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، راندمان آبیاری در حوزه کشاورزی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان اندک از بازدهی در حوزه کشاورزی با حجم گسترده مصارف آب در این حوزه، همخوانی ندارد.

مهندس نجفی در ادامه به طرح برخی راهکارها برای کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت. بار سنگین صنایع آب بر باید از دوش آب شرب برداشته شود و به سمت جایگزینی پسآب گام برداریم.

وی همچنین تاکید کرد: کولرهای آبی متداول مصرف بالایی دارند و باید با ارتقای فناوری آن ها، آب مصرفی آن‌ها را کاهش داد.

معاون عمرانی استاندار واقعی سازی قیمت آب در حوزه کشاورزی توسط وزارت نیرو را یکی دیگر از اولویت های این حوزه برشمرد و گفت: در بخش کشاورزی باید به سمت گسترش کنتورهای هوشمند، اصلاح روش های آبیاری و توسعه کشور گلخانه ای گام برداریم.

وی همچنین به تنش آبی جدی در شرق استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه کشت‌های آب بر در شرق استان گسترش یافته و جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و فرمانداری باید با جدیت بسیار بیشتری در زمینه محدود کردن این کشت ها گام بردارند.

در این نشست گزارشی از وضعیت منابع و مصارف سد گاوشان و امکان کشت پاییزه در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ارایه شد.

بخش دیگری از این نشست به ارائه گزارش مدیران آب، برق و کشاورزی و فرماندار صحنه پیرامون وضعیت آبی و کنترل کشت های آب بر در این شهرستان اختصاص داشت.