به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در حاشیه بیستوپنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین، دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش اداره ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، اردوغان در این دیدار بر اهمیت همکاری میان آنکارا و تهران تأکید کرد و گفت: «گسترش همکاریها در زمینههای مختلف، بهویژه انرژی، در راستای منافع متقابل دو کشور خواهد بود.»
اردوغان همچنین با اشاره به مذاکرات هستهای ایران، ادامه این روند را برای ثبات و امنیت منطقهای و بینالمللی «سودمند» خواند و افزود که ترکیه از حضور و مشارکت ایران در این مذاکرات حمایت میکند.
منابع خبری از جمله خبرگزاری آناتولی و رویترز گزارش دادند که گفتوگوهای دو رئیسجمهور تنها به روابط دوجانبه محدود نبود، بلکه تحولات کلیدی منطقهای و جهانی نیز در دستور کار قرار گرفت. در این چارچوب، وضعیت سوریه، حملات اسرائیل به غزه و روند صلح در قفقاز جنوبی از جمله محورهای اصلی مذاکرات بودند.
به نوشته رویترز، اردوغان در سخنان خود تأکید کرده است که تعامل و گفتوگو میان قدرتهای منطقهای برای جلوگیری از تشدید بحرانها ضروری است. او ضمن اشاره به پرونده قفقاز جنوبی و جنگ اخیر در منطقه، بر نقش میانجیگرانه ترکیه و ایران در کاهش تنشها تأکید کرد.
از سوی دیگر، رسانههای ایرانی مانند خبرآنلاین و تسنیم به نقل از منابع رسمی گزارش دادند که دو طرف همچنین بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی، بهویژه در زمینه تبادل انرژی و همکاریهای زیرساختی تأکید کردهاند.
این نخستین دیدار رسمی مسعود پزشکیان با رجب طیب اردوغان در سطح ریاستجمهوری به شمار میرود. کارشناسان سیاسی این ملاقات را نشانهای از تمایل دو کشور به بازتعریف همکاریهای استراتژیک در شرایط حساس منطقهای ارزیابی کردهاند.
