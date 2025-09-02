وحدت و امنیت ملی؛ محور برنامه های هفته وحدت در کردستان

به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان در جلسه هماهنگی جشن «مهمانی امت احمد»، گفت: وحدت و امنیت ملی اولویت اصلی در برنامه های هفته وحدت است.

آرش لهونی با قدردانی از تلاش های مجموعه های فرهنگی، امنیتی، اجرایی و رسانه ها، افزود: این ایام فرصتی برای نمایش انسجام مردم استان و عشق به ایران و تمامیت ارضی کشور است و باید مراسم ها با کیفیتی بالاتر از سال های گذشته برگزار شوند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: اجرای مطلوب برنامه های هفته وحدت موجب یأس و ناامیدی دشمنان خواهد شد.

سرهنگ حسن عسکری ادامه داد: جامعه اسلامی امروز بیش از گذشته نیازمند وحدت است و باید همه اختلافات کنار گذاشته شود تا روحیه اخوت و برادری در جامعه تقویت شود.

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، مردمی سازی برنامه های هفته وحدت را مهم دانست و بیان کرد: انعکاس شور و ارادت مردم کردستان به پیامبر اکرم (ص) باید در همه سیاست گذاری ها لحاظ شود.

سیدفواد حسینی یادآور شد: وحدت میان شیعه و سنی در ایران تنها یک شعار نیست، بلکه در عرصه مدیریت و انتصابات نیز به خوبی محقق شده است.

همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، جشن «مهمانی امت احمد» را بزرگ ترین جشن مردمی میلاد پیامبر در کشور عنوان کرد و گفت: این مراسم طی سه سال گذشته با استقبال گسترده مردم برگزار شده و امسال نیز با حضور گروه های فرهنگی و مذهبی از استان های مختلف کشور جلوه ای ملی خواهد داشت.

به گفته حجت الاسلام برومند رازیانی بیش از ۸۰ درصد فعالیت های اجرایی این جشن توسط گروه های مردمی انجام می شود و حدود ۱۲۰ غرفه قرآنی، فرهنگی و خیریه برای خدمات رسانی به مردم آماده شده است.

بر اساس برنامه ریزی ها، جشن های هفته وحدت در کردستان امسال با محوریت مردم، همکاری دستگاه های اجرایی و مشارکت نهادهای فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود؛ رویدادهایی که مسئولان استان آن را تجلی وحدت شیعه و سنی و انسجام ملی در کشور می دانند.