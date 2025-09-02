سد ژاوه تا رفع دغدغه های کیفی و نظارتی آبگیری نمی شود

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در نشست خبری با اشاره به اهمیت این پروژه، گفت: سد ژاوه با سرمایه گذاری کلان ساخته شده و از نظر زیرساختی آماده بهره برداری است، اما ورود رودخانه های قشلاق و گاورود به مخزن، ملاحظات کیفی ویژه ای ایجاد کرده که باید به طور کامل مدیریت شود.

وی اظهار کرد: در همین راستا، کارگروه حفاظت کیفی آب استان با حضور مسئولان عالی رتبه حوزه های شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات تشکیل شده و به صورت مستمر وضعیت کمی و کیفی آب را پایش می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان به اقدامات اصلاحی اخیر اشاره کرد و افزود: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران طی ماه های گذشته عملیات تعمیراتی و اصلاح موانع پیش از آبگیری را انجام داده و روند کار تحت نظارت کارگروه ویژه ای به ریاست معاونت عمرانی استانداری و دستگاه های نظارتی قرار دارد.

آریانژاد با بیان اینکه تا زمانی که دغدغه های مربوط به کیفیت آب رفع نشود، تصمیمی برای آبگیری کامل سد اتخاذ نخواهد شد، ادامه داد: ارتقای تصفیه خانه فاضلاب سنندج، جمع آوری زباله ها در حوضه های آبریز و کنترل روان آب های مقطعی رودخانه های ورودی به سد از دیگر اقداماتی است که برای آبگیری این سد نیاز است.

وی یادآور شد: تکمیل این اقدامات می تواند زمینه ساز بهره برداری کامل از سد و تبدیل آن به یک ظرفیت بالفعل برای توسعه کشاورزی در شهرستان های قروه و دهگلان و ارتقای امنیت غذایی و اشتغال منطقه شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بیان کرد: سد ژاوه نه تنها یک طرح بزرگ آبی است، بلکه می تواند به نماد هم افزایی دستگاه های مختلف در مدیریت منابع آب تبدیل شود و با بهره برداری کامل، نقش مؤثری در رشد اقتصادی، کشاورزی و صنعتی استان ایفا کند.