۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۳

۶۱۰ میلیارد تومان به توسعه عمرانی سنندج اختصاص یافت

۶۱۰ میلیارد تومان به توسعه عمرانی سنندج اختصاص یافت

سرویس کردستان - فرماندار شهرستان سنندج از اختصاص ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در تشریح جزئیات این اعتبارات به خبرنگاران، گفت: علاوه بر بودجه عمومی عمرانی، امسال ۱۳۰ میلیارد تومان برای طرح های آبرسانی نیز به سنندج اختصاص یافته است.

وی با اشاره به مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان، افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان به پروژه های مدرسه سازی و ۱۳۵ میلیارد تومان به حوزه راهداری تخصیص یافته است.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار کرد: همچنین برای اجرای طرح های شهری ۶۰ میلیارد تومان و برای بهسازی محوطه شهرک صنعتی سنندج ۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سجادی به وضعیت منابع آبی شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: از میان ۱۹۲ روستای سنندج، ۱۲۰ روستا با تنش آبی روبه رو هستند و رفع این مشکل بر اساس اولویت در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: مدیریت منابع و تخصیص هدفمند اعتبارات، زمینه ساز توسعه زیرساخت های شهری و روستایی و ارتقای سطح خدمات به مردم سنندج خواهد بود.

کد خبر 2788284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha