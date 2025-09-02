۶۱۰ میلیارد تومان به توسعه عمرانی سنندج اختصاص یافت

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در تشریح جزئیات این اعتبارات به خبرنگاران، گفت: علاوه بر بودجه عمومی عمرانی، امسال ۱۳۰ میلیارد تومان برای طرح های آبرسانی نیز به سنندج اختصاص یافته است.

وی با اشاره به مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان، افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان به پروژه های مدرسه سازی و ۱۳۵ میلیارد تومان به حوزه راهداری تخصیص یافته است.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار کرد: همچنین برای اجرای طرح های شهری ۶۰ میلیارد تومان و برای بهسازی محوطه شهرک صنعتی سنندج ۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سجادی به وضعیت منابع آبی شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: از میان ۱۹۲ روستای سنندج، ۱۲۰ روستا با تنش آبی روبه رو هستند و رفع این مشکل بر اساس اولویت در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: مدیریت منابع و تخصیص هدفمند اعتبارات، زمینه ساز توسعه زیرساخت های شهری و روستایی و ارتقای سطح خدمات به مردم سنندج خواهد بود.