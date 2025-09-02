موفقیت کمدین کُرد در بریتانیا؛ روایت ناگفته های کُردها در قالب طنز

به گزارش کردپرس، گزارش نشریه هایفن انگلیس داستان زندگی و مسیر حرفهای کائه کُرد (Kae Kurd)، طنزپرداز بریتانیایی-کرد را روایت میکند؛ هنرمندی که برخلاف الگوی رایج در کمدی بریتانیا، بدون اتکا به جشنوارهها یا تهیهکنندگان بزرگ، با تلاش شخصی و تولید محتوای مستقل در فضای مجازی توانست جایگاه خود را پیدا کند.
او با نام اصلی کُرنگ عبدالله، فرزند خانوادهای کرد است که از عراق گریختند و در جنوب لندن بزرگ شد. کائه کُرد میگوید هیچوقت تصور نمیکرد کمدی میتواند حرفهای واقعی باشد، بهویژه برای کسانی که مثل او از خانوادهای مسلمان و طبقه کارگر میآیند. اما تجربه مهاجرت، تفاوت فرهنگی و تلاش برای جا افتادن در جامعه بریتانیا، به او نگاهی طنزآمیز و تیزبین بخشید: «کمدی را وقتی شروع کردم که فهمیدم هیچکس داستانهای ما را تعریف نمیکند.»
موفقیتهای او از اجرای پادکستها و اسکتهای اینستاگرامی آغاز شد و سپس به حضور در برنامههای مشهور تلویزیونی مانند Mock the Week و Live at the Apollo رسید. اکنون با ۳۵ سال سن، تور جدید خود با عنوان What’s O’Kurd را در سراسر بریتانیا روی صحنه میبرد.
کائه کُرد تأکید میکند که در کارش «به طبقه پایین دست» نمیزند و بیشتر درباره جامعه، خانواده و تجربههای شخصیاش شوخی میکند. او کمدی را ابزاری برای روایت خشمها، گلایهها و مصائب روزمره میداند، اما همزمان آنها را به زبانی جهانی و خندهدار برای تماشاگران متنوعش بازگو میکند.
نقطه عطفی در مسیر او زمانی بود که والدینش – که ابتدا چندان درکی از حرفهاش نداشتند – با دیدن موفقیتش در سالنهای بزرگی چون همراسمیت آپولو به او افتخار کردند. امروز، پدرش حتی در اتوبوس صفحه اینستاگرام پسرش را به دیگران نشان میدهد.
او معتقد است رمز موفقیتش اصالت و وفاداری به هویت خودش است: «وقتی به تماشاگرانم نگاه میکنم، انگار جمعیتی در انتظار پرواز در فرودگاه هستند؛ از هر سن و پیشینهای. همین برایم مهم است.»
تور تازهی کائه کُرد، نه فقط اجرای دیگری، بلکه نشاندهندهی جایگاهی است که او با عبور از مصائب مهاجرت و حاشیهنشینی، برای روایت داستانهای کردها و مهاجران در متن جامعه بریتانیا به دست آورده است.
