پیش بینی برداشت ۹۵۰ هزارتن سیب درختی از باغات آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، میرجمال ساداتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی محصولات باغی کشت شده است، گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۹۵۰ هزارتن سیب درختی از باغات استان برداشت شود که ۳۵۰ هزارتن آن سیب درجه ۳ است.

ساداتی افزود: برای کاهش هزینه‌ها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی دراستان ۳۲ مرکز خرید دارای مجوز سیب درجه ۳ را به قیمت توافقی از باغداران خریداری می‌کنند.

او بیان کرد: سیب صنعتی استان آذربایجان غربی ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری استان را تامین می‌کند و قیمت توافقی برای سال جدید ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود/.